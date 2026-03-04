วินมอเตอร์ไซค์แนะรัฐตรึงราคาน้ำมัน หวั่นปล่อยขึ้นราคาต่อเนื่องค่าครองชีพพุ่ง-หลายอาชีพอยู่ไม่ได้

อุดรธานี - วินจักรยานยนต์รับจ้างใน จ.อุดรฯ หวั่นราคาน้ำมันพุ่งตามความรุนแรงไฟสงครามตะวันออกกลาง กระทบรายได้-ค่าครองชีพ วอนรัฐตรึงราคาเพราะหากน้ำมันขึ้นราคาต่อเนื่องหลายอาชีพไม่สามารถอยู่ได้ แนะแรงงานไทยในพื้นที่เสี่ยงดูแลตัวเองให้ดี
จากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวน ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 1 สอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงมุมมองต่อสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
นายจ๊อบ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เปิดเผยว่า ยึดอาชีพขี่วินมอเตอร์ไซค์มาหลายปี ปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณลิตรละ 30 บาท ซึ่งถือว่าปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้า และยังคงขึ้นลงตามสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง มองว่าหากเหตุการณ์ยืดเยื้อราคาน้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นอีก “ตอนนี้พวกเรายังพอรับไหว ทำงานแล้วยังพอมีกำไร แต่ถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะกระทบโดยตรงต่อรายได้ เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นทันที” นายจ๊อบกล่าว
พร้อมฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลและตรึงราคาน้ำมัน หากจำเป็นต้องปรับขึ้นก็ขออย่าให้สูงเกินไป เนื่องจากกังวลว่าจะลุกลามไปถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ
ด้านนายอุดม สมบูรณ์ อายุ 74 ปี วินรถจักรยานยนต์บอกว่า น้ำมันถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน หากราคาปรับขึ้น สินค้าอื่นทั้งของกินของใช้ รวมถึงพืชผลทางการเกษตรย่อมปรับตัวตามไปด้วย โดยส่วนตัวไม่อยากเห็นประเทศต่างๆ เกิดความขัดแย้งหรือสู้รบกัน เพราะย่อมนำมาซึ่งผลกระทบด้านลบหลายด้าน ไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายไหนเลย
นายอุดมยังมองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางครั้งนี้อาจยืดเยื้อ พร้อมฝากความห่วงใยถึงแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้ระมัดระวังตัว หากเป็นไปได้ก็อยากให้เดินทางกลับประเทศไทย แม้เข้าใจว่าปัจจุบันบางพื้นที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางและการปิดน่านฟ้า
ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพวินรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หวังให้ภาครัฐมีมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนฐานราก ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคาพลังงานในครั้งนี้