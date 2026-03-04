ด่านมุกดาหารยังส่งออกน้ำมันเข้าลาวได้ตามสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนนี้ แต่ห้ามเด็ดขาดส่งต่อไปเขมร

มุกดาหาร - ด่านสะพานไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดโควตาที่ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ก่อนนี้ แต่มีการควบคุมน้ำมันเพื่อไม่ให้ส่งต่อไปประเทศที่สาม หรือประเทศเขมร
จากกรณีกระทรวงพลังงานได้หารือกับผู้ค้าน้ำมันขอให้งดการจำหน่ายน้ำมันไปต่างประเทศ โรงกลั่นน้ำมันได้หยุดขายน้ำมันไปต่างประเทศตั้งแต่เวลา 20.30 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สำหรับน้ำมันที่มีการซื้อขายกันแล้วสามารถนำน้ำมันออกไปต่างประเทศได้ และได้ชี้แจงกรณีข่าวระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในการนี้ กระทรวงพลังงานยังไม่ได้สั่งห้ามการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด โดยกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างติดตามประเมินสถานการณ์ดังกล่าวและผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบ
ล่าสุด นายไกรลาศ ผลดี วิศวกรชำนาญการ เปิดเผยว่า ทางด้านจังหวัดมุกดาหารมีการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะว่าเขาได้ทำสัญญากันไว้แล้ว ต้องส่งออกไปตามปกติ เขาได้ทำการซื้อขายกันไว้แล้วต้องส่งตามโควตา ในส่วนทางนโยบายของกระทรวงก็คือให้ส่งไปที่ สปป.ลาวเหมือนเดิม มีสัญญาต่อกันอยู่ และทางการลาวยังพึ่งพาพลังงานด้วยกันอยู่
ในส่วนของเรายังนำเข้าไฟฟ้าจากลาวด้วย ทางเราก็จะมีการส่งออกน้ำมันในส่วนที่ทำสัญญากันไว้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายอีกทีหนึ่ง ต้องส่งตามโควตาที่ทำสัญญากันไว้และส่งออกต่อเนื่องจนกว่าจะหมดโควตา และมีการควบคุมไม่ให้ส่งไปประเทศที่สามอีกด้วย
สำหรับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในวันนี้ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 5 คัน ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 200,000 ลิตร