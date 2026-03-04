ชาวนาชัยนาทเริ่มตุนน้ำมันดีเซล หวั่นสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อ กระทบต้นทุนทำนา

ชัยนาท – ชาวนา ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท เริ่มซื้อน้ำมันดีเซลเก็บสำรอง หวั่นสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางกระทบเส้นทางขนส่ง ทำให้ขาดแคลนและราคาพุ่ง กระทบต้นทุนสูบน้ำทำนา ขณะบางรายเล็งติดตั้งโซลาร์เซลล์หากวิกฤตยืดเยื้อ
วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ต่างแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีรายงานการปิดเส้นทางขนส่งน้ำมัน อาจส่งผลให้น้ำมันในประเทศไทยขาดแคลนและปรับราคาสูงขึ้น
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ต้องพึ่งพาน้ำมันดีเซลในการเดินเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลการเกษตร หากเกิดภาวะขาดแคลนหรือราคาพุ่งสูง จะกระทบต่อต้นทุนการปลูกข้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ชาวนาบางรายเริ่มซื้อน้ำมันดีเซลเก็บสำรองไว้ล่วงหน้า
นายอนันต์ เนียมประยูร อายุ 77 ปี ชาวนาตำบลหาดท่าเสา เปิดเผยว่า ปัจจุบันทำนาอยู่จำนวน 22 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข 61 ขณะนี้ข้าวมีอายุประมาณ 90 วัน กำลังออกรวง ยังจำเป็นต้องสูบน้ำเข้าแปลงนาอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว
จากความกังวลว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้น้ำมันขาดแคลนและราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อ 2 วันก่อนจึงตัดสินใจซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 200 ลิตร ในราคา 5,950 บาท มาเก็บสำรองไว้ใช้กับเครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์การเกษตรในรอบการผลิตนี้ รวมถึงเตรียมไว้สำหรับการทำนาในรอบถัดไปด้วย
นอกจากราคาน้ำมันแล้ว นายอนันต์ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาปุ๋ยที่อาจปรับสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงาน แม้ขณะนี้ยังไม่ได้ซื้อมากักตุน แต่ยอมรับว่าหากราคาปรับขึ้นอีกจะยิ่งเพิ่มภาระต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์สงครามยืดเยื้อและเกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลนจริง นายอนันต์ระบุว่าอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบโซลาร์เซลล์ หรือระบบไฟฟ้าในการสูบน้ำแทนเครื่องยนต์ดีเซล แม้การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ต้องใช้งบลงทุนหลักแสนบาท หรือการใช้ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นก็ตาม
ทั้งนี้ ชาวนาในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรอดูแนวทางของรัฐบาลในการบริหารจัดการด้านพลังงานและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในระยะยาว.