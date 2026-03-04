ไฟไหม้ดงมะพร้าว–มันสำปะหลัง–อ้อย เสียหายกว่า 100 ไร่ จนท.-ชาวบ้านระดมสกัด 4 ชม.หวั่นปะทุซ้ำ เชื่อฝีมือมนุษย์

กาญจนบุรี – ระทึกไฟไหม้พื้นที่เกษตร 3 จุดรวดใน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค ดงมะพร้าว ไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย เสียหายกว่า 100 ไร่ เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมชาวบ้านระดมรถน้ำ 2 คัน สกัดเพลิงนานกว่า 4 ชั่วโมงจึงควบคุมได้ จัดเวรเฝ้าระวังถึงเช้า หวั่นไฟปะทุซ้ำ เบื้องต้นคาดฝีมือมนุษย์
วันนี้ (4 มี.ค.) นายเจษฎา ประทีป ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา นายบุญนาค ผิวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ทำการเกษตรพร้อมกัน 3 จุด ได้แก่ สวนมะพร้าว หมู่ 7 ไร่มันสำปะหลัง หมู่ 6 ซึ่งมีแนวเขตติดกัน และไร่อ้อย หมู่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค
หลังรับแจ้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีมงคล นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน เข้าสกัดเปลวไฟ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
จุดเกิดเหตุบริเวณหมู่ 7 เป็นสวนมะพร้าวที่ติดกับไร่มันสำปะหลัง หมู่ 6 โดยไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไร่มันสำปะหลังบางส่วนเพิ่งขุดผลผลิตไปแล้ว เหลือต้นมันสูงราว 2 เมตร อีกทั้งมีหญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ) และหญ้าแฝกแห้งขึ้นปกคลุมหนาแน่น ประกอบกับกระแสลมแรง ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเวลาประมาณ 22.00 น. อย่างไรก็ตาม ยังไม่ไว้วางใจเกรงไฟปะทุขึ้นอีก จึงจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้
ส่วนพื้นที่หมู่ 3 ซึ่งเป็นไร่อ้อย ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเช่นกัน และมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน มีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังและรถน้ำเข้าควบคุมเพลิงทั้ง 3 จุด พร้อมกัน เบื้องต้นสามารถสกัดไฟไว้ได้ทันก่อนลุกลามเข้าสู่เขตชุมชน
จากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุไฟไหม้กระจายเป็นหย่อม ๆ หลายจุดในเวลาใกล้เคียงกัน คาดว่าอาจเป็นฝีมือมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ขณะเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่เป็นช่วงหัวค่ำ ทำให้ไม่สามารถระบุผู้ก่อเหตุได้ ความเสียหายรวมเบื้องต้นประมาณ 100 ไร่
ทั้งนี้ นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอไทรโยค มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี รายงานค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 28.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”
ขณะที่ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) วันนี้จำนวน 98 จุด แบ่งเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 61 จุด ป่าสงวน 19 จุด เขต ส.ป.ก. 2 จุด พื้นที่เกษตร 8 จุด และพื้นที่อื่น ๆ 8 จุด สะท้อนสถานการณ์ไฟในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด.