สต๊อกเกลี้ยงแทบทั้งจังหวัด! คนแห่เติมเต็มถัง-กรอกแกลลอน ปั๊มเชียงรายต้องปิดก่อนเวลา

เชียงราย - สต๊อกน้ำมันปั๊มทั่วเชียงราย ถึงกับเกลี้ยง ต้องปิดก่อนเวลาแทบทั้งจังหวัด..หลังผู้คนแห่ต่อแถวเติมเต็มถัง-กรอกแกลลอนกันเนืองแน่นตลอดวัน ตกเย็นบางแห่งดีเซลหมด บางแห่งโซฮอล์ 95 เกลี้ยง ต้องปิดบริการก่อนเวลา รอล็อตใหม่เข้าเช้าวันนี้ ขณะที่พาณิชย์-พลังงาน-ตำรวจเชียงรายต้องลงคุมเข้ม ขออย่าตระหนก
วันนี้ (4 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังผู้คนกังวลผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ จึงพากันนำยานพาหนะไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการเติมน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันแบบเต็มถังกันตลอดทั้งวันนั้น จนถึงช่วงเย็นและค่ำวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาปั๊มน้ำมันหลายแห่งใน จ.เชียงราย ได้ประกาศว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดหมดและทำการปิดก่อนเวลาที่กำหนดไปเกือบทั้งจังหวัด บางแห่งแก๊สโซฮอล์ 95 หมดแต่ยังเหลือน้ำมันประเภทอื่นให้บริการอยู่
ขณะที่ นายปรศักดิ์ งามสมภาค พลังงาน จ.เชียงราย พร้อมด้วยนางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์ จ.เชียงราย รวมทั้งฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจตามท้องที่ต่างๆ ได้ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของปั๊มน้ำมันต่างๆ โดยเฉพาะชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย และ อ.แม่จัน พบว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งงดจำหน่ายชั่วคราวและปิดก่อนกำหนด เพราะน้ำมันเกลี้ยงสต๊อก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะมีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงถูกขนส่งเข้าไปเพิ่มเติมในช่วงเช้าของวันนี้ (4 มี.ค.) เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเติมน้ำมันทุกประเภทได้ตามปกติ
นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์ จ.เชียงราย กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงพลังงานยืนยันว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไทยจะยังคงเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแน่นอน เพราะได้มีการสำรองเอาไว้ใช้ได้นานถึง 30-60 วัน แม้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตต่างๆ จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลจนเกินไป และหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมผิดปกติ เช่น ปั๊มน้ำมันปิดโดยไม่มีเหตุผลอันควร ฯลฯ สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย ได้
รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากพื้นที่ประเทศไทยจะเกิดความวุ่นวายจากการพากันไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างล้นหลามตลอดทั้งวันแล้ว ในฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดกับ จ.เชียงราย พบว่าราคาน้ำมันที่มีผู้ซื้อจากปั๊มน้ำมันและนำมาใส่ภาชนะประเภทขวดได้เพิ่มราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมตลอดทั้งวันมีราคาขวดขนาด 1.50 ลิตรต่อ 100-200 บาท แต่ล่าสุดเมื่อถึงช่วงค่ำราคาได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 250 บาทและได้ปริมาณที่ลดลงเหลือเพียง 700 มิลลิลิตรอีกด้วย