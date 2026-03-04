อิ่มบุญหลายต่อ!พระครูดังเชียงใหม่เหมาผักผลไม้ราคาตก แจกศรัทธาคืนมาฆบูชาเต็มลานวัดเจดีย์หลวง

เชียงใหม่ – พี่น้องชาวเขาเล่าทั้งน้ำตา “กะหล่ำกิโลหนึ่งราคาไม่ถึงบาท”..พระครูอ๊อดวัดเจดีย์หลวงร่วมมูลนิธิเพชรเกษม นำปัจจัยเหมาผักผลไม้ราคาตกต่ำทั้งมะเขือยาว ฟักทอง แตงโม และกะหล่ำปลี กว่า 40 ตัน แจกศรัทธาสาธุชนคืนมาฆบูชา ส่งต่อการแบ่งปันสู่ชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกร
พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง พร้อมด้วยเครือข่ายญาติธรรม มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ ชมรมนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และจิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมและแพคพืชผลทางการเกษตร แจกจ่ายให้ประชาชนเนื่องใน วันมาฆบูชา 2569 ที่บริเวณลานพระเจดีย์หลวง ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่
โดยมีการนำผักและผลไม้สดจำนวนรวมกว่า 40 ตัน มะเขือยาว ฟักทอง แตงโม และกะหล่ำปลี มาจัดแบ่งเป็นชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
พระครูอ๊อด เปิดเผยว่า แจกจ่ายผักและผลไม้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่ระลึกถึงโอวาทปาติโมกข์ คำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้า ที่เน้นการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส นอกจากการร่วมทำบุญและเวียนเทียนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนถึงการแบ่งปันและการช่วยเหลือกันในสังคม โดยรับซื้อผักผลไม้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ผลผลิตราคาตกต่ำด้วย
ด้านนายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม กล่าวว่า ทางมูลนิธิเราเหมาผักผลไม้มาช่วยแจกให้พี่น้องประชาชนครั้งนี้ด้วยจำนวน 10 ตัน โดยเฉพาะกะหล่ำปีที่เหมามาจากเกษตรชาวเขา ที่เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาว่า กะหล่ำปลีกิโลหนึ่งยังไม่ถึงบาท ซึ่งวันมาฆบูชา เป็นวันบุญใหญ่ ก็นำมาแจกให้ประชาชนนำไปใช้ปรุงอาหาร ได้กินกัน เป็นพูทธบูชาอีกด้วย
สำหรับบรรยากาศภายในวัดมีพุทธศาสนิกชน และนักเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมกันกราบพระ เวียนเทียนกัน นอกจากนี้ทางวัดยังมีการจุดผางประทีปบริเวณเจดีย์หลวงจนแสงส่องระยิบด้วย