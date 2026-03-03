“เท้ง” ควงภรรยาร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

พระนครศรีอยุธยา – พุทธศาสนิกชนนับหมื่นหลั่งไหลร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชาแน่น วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร ขณะ “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ควงภรรยาและอดีตผู้สมัคร สส.อยุธยา ร่วมเวียนเทียน ท่ามกลางประชาชนขอถ่ายภาพจำนวนมาก
เมื่อเวลา 20.00 น. วันนี้( 3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศประชาชนเดินทางมาเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสิริชัยมงคล เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิ ก่อนออกเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ เจดีย์พระชัยมงคล
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เดิมเรียกว่า “วันมาฆปุณณมี” นับเป็นวันแห่งการระลึกถึงพระธรรมคำสอนและความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์สาวก
สำหรับเจดีย์พระชัยมงคล เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นภายหลังทรงมีชัยชนะจากศึกยุทธหัตถี ปัจจุบันเป็นโบราณสถานสำคัญและเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยในปีนี้พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นครอบครัว รวมถึงหนุ่มสาวควงคู่ร่วมเวียนเทียนจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ขณะเดียวกัน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยภรรยา และสมาชิกพรรค รวมถึงอดีตผู้สมัคร สส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกับประชาชนภายในวัดดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี มีประชาชนจำนวนมากเข้าทักทายและขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยนายณัฐพงษ์เปิดเผยว่า ได้ร่วมทำบุญและขอพรให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ พิธีเวียนเทียนได้จัดขึ้นพร้อมกันในวัดต่างๆ ทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 500 แห่ง พบว่ามีพุทธศาสนิกชนออกมาร่วมประกอบพิธีกันอย่างเนืองแน่น เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม และสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.