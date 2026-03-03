มาฆบูชาพัทยาคึกคักพุทธศาสนิกชนทั้งไทย-ต่างชาติร่วมเวียนเทียนสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- มาฆบูชาพัทยาคึกคัก พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เข้าวัดทำบุญ ร่วมเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระรัตนตรัยสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนสถานบันเทิงย่านวอล์คกิ้งสตรีท ยังเปิดให้บริการตามปกติ
ค่ำวันนี้ ( 3 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนชาวไทยที่พาครอบครัวและบุตรหลาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พาคู่รักทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยมีพระสงฆ์นำสวดมนต์ทำวัดเย็น และแสดงพระธรรมเทศนา ก่อนเริ่มกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระรัตนไตร สืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สำหรับ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ส่วนบรรยากาศบริเวณโครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีสถานบันเทิงและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าสถานประกอบการยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตามปกติ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พากันออกมาชมแสงสียามค่ำคืน