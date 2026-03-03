xs
มาฆบูชาพัทยาคึกคักพุทธศาสนิกชนทั้งไทย-ต่างชาติร่วมเวียนเทียนสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​มาฆบูชาพัทยาคึกคัก พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เข้าวัดทำบุญ ร่วมเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระรัตนตรัย​สืบสานประเพณี​สำคัญทางพระพุทธศาสนา​ ส่วนสถานบันเทิงย่านวอล์ค​กิ้งส​ตรีท​ ยังเปิดให้บริการตามปกติ


ค่ำวันนี้ ( 3 มี.ค.)​ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนชาวไทยที่พาครอบครัวและบุตรหลาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พาคู่รักทำกิจกรรมทางพระพุทธ​ศาสนา

 โดยมีพระสงฆ์นำสวดมนต์ทำวัดเย็น และแสดงพระธรรมเทศนา ก่อนเริ่มกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระรัตนไตร สืบสานประเพณี​สำคัญทางพระพุทธศาสนา​

สำหรับ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์


ส่วนบรรยากาศบริเวณโครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีสถานบันเทิงและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าสถานประกอบการยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตามปกติ ท่ามกลางนักท่องเที่ยว​จำนวนมากที่พากันออกมาชมแสงสียามค่ำคืน








