ศรีราชาแตกตื่น! แห่เติมน้ำมันแน่นปั๊ม หวั่นสงครามดันราคาพุ่ง ผู้ใช้รถโอดกระทบค่าครองชีพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบ้านในพื้นที่ ศรีราชา ชลบุรี แตกตื่น แห่นำรถยนต์–รถจักรยานยนต์ต่อคิวเติมน้ำมันแน่นสถานีบริการหลายแห่ง หลังมีข่าวราคาน้ำมันจ่อปรับขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
เมื่อเวลา 21.00 น. วันนี้( 3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าคิวรอเติมน้ำมันอย่างหนาแน่น หลายปั๊มมีรถต่อแถวยาวล้นออกมาบริเวณถนนทางเข้า–ออก หลังเกิดกระแสข่าวว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง แม้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างเป็นทางการ แต่บรรยากาศความกังวลได้ส่งผลให้ปริมาณรถเข้าใช้บริการมากกว่าปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีบริการบางแห่งเริ่มปรับราคาขึ้นแล้ว อาทิ ปั๊ม Shell บางสาขา กลุ่มแก๊สโซฮอล์ (95, 91, E20) ปรับขึ้นเฉลี่ย 1.50 บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มดีเซลบางสถานีปรับขึ้นสูงสุดถึง 4.20 บาทต่อลิตร ส่วนสถานีบริการของ บางจาก และ ปตท. ในพื้นที่ยังคงตรึงราคาเดิมในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ คาดว่าผู้ค้าน้ำมันรายอื่นอาจทยอยปรับราคาตามกลไกตลาดโลก ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 6–13 เปอร์เซ็นต์ จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
ประชาชนรายหนึ่งในพื้นที่เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวว่าน้ำมันอาจปรับขึ้นราคา จึงรีบขับรถมาเติมทันที เพราะส่วนต่างลิตรละ 1–2 บาท สำหรับผู้มีรายได้น้อยถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ การปรับขึ้นราคาน้ำมันย่อมกระทบต่อค่ากับข้าว ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนของบุตรหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงตัดสินใจเติมน้ำมันเต็มถัง แม้ต้องรอคิวนานก็ตาม
อย่างไรก็ตาม สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนเติมน้ำมันเท่าที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการกักตุนเกินความจำเป็น เพื่อป้องกันความวุ่นวายและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น