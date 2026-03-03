ปั๊มแน่นยันดึก!ทั้งคนใช้รถ-ชาวนาชาวสวน ขนแกลลอนต่อคิวซื้อน้ำมันตุน บางปั๊มต้องงดใส่ถังแล้ว

พิจิตร – ผวาสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน บานปลาย..ทั้งคนใช้รถ-ชาวนาชาวสวนพิจิตรเมืองชาละวัน แห่ต่อคิวเติมน้ำมันเต็มถังทั้งรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ เนืองแน่นทุกปั๊มยันดึก บางรายขนแกลลอนเต็มกระบะซื้อดีเซลตุนใช้งาน จนบางปั๊มต้องประกาศงดกรอกใส่ถังสำรองแล้ว
วันนี้(3 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อีกทั้งเมื่อวันวานที่ผ่านมาบริษัทเชลล์ ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 4 บาท รวมถึงแนวโน้มน้ำมันจะขาดตลาด ทำให้วันนี้บรรยากาศตามปั๊มน้ำมันต่างๆในตัวเมืองพิจิตรเนืองแน่นไปด้วยประชาชนผู้ใช้รถส่วนบุคคล-รถมอเตอร์ไซด์ และกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวสวน ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำทำนา-ดูแลสวนมะม่วง มะยงชิด ส้มโอ ต่างแห่กันมาขอซื้อน้ำมันดีเซลกันอย่างเนืองแน่น
อย่างปั๊มบางจาก นบพรสรวง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสระหลวง อ.เมืองพิจิตร มีเกษตรกรนำรถกระบะบรรทุกถังหลากหลายขนาดมาเข้าคิวขอซื้อน้ำมันกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งปั๊มบางจาก นบพรสรวง ยังคงขายแบบไม่จำกัดจำนวน-ซื้อได้ตามความต้องการ เปิดบริการ 24 ชม . จึงคาดว่าตลอดทั้งคืนนี้คงจะยังมีเกษตรกรจากอำเภอรอบนอกแห่กันเข้ามาซื้อน้ำมันดีเซลกันอย่างต่อเนื่อง เพราะปั๊มที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่มีน้ำมันพอที่จะจำหน่ายแล้ว
ส่วนปั๊ม ปตท.หลิมศิริวงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนทางไปศาลากลางพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร ซึ่งเปิดบริการถึงเวลา 22.00 น. ก็ขึ้นป้ายขายน้ำมันดีเซลให้เฉพาะรถที่เติมใส่ถังเท่านั้น ไม่ขายในกรณีที่ซื้อใส่ถังสำรอง ส่วนน้ำมันเบนซินและน้ำมันชนิดอื่นๆ ยังคงขายตามปกติ ซึ่งก็มีรถทุกชนิดมาเข้าคิวรอเติมน้ำมันกันอย่างเนืองแน่น
ผู้คนที่มารอเติมน้ำมันหลายคนกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องมาเข้าคิวแย่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต