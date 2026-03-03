(คลิป)องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศ-ผ้าไตรถวาย “หลวงปู่ศิลา-หลวงปู่เวิน"

กาฬสินธุ์-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร มาถวาย พระเทพวัชรธรรมโสภณ และ พระราชวัชราจารโสภณ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันนี้(3 มี.ค.) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร มาถวาย พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) และพระราชวัชราจารโสภณ (หลวงปู่เวิน คุเณสโก) ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมี นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะสงฆ์ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ดังนี้
พระราชวัชรธรรมโสภณ เป็น พระเทพวัชรธรรรมโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ ไพศาลศาสนกิจจาทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
และแต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูโสภณวินัยวัฒน์ เป็น พระราชวัชราจารโสภณ โกศลบริหารวรกิจ ยติคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบูรพาโคกเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูโบฎีกา 1 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2569