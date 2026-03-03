อึ้ง!น้ำมันฝั่งท่าขี้เหล็กทะลุขวด 200 บาท หลังคนแห่เติมล้นปั๊มแถมทะลักเติมฝั่งไทยทั้งวัน

ท่าขี้เหล็ก – สงครามตะวันออกกลางทำท่าขี้เหล็กโกลาหลไม่หยุด..ล่าสุดคนผวาราคาน้ำมันพุ่ง-ไทยงดส่งออกซ้ำ แห่ขับรถยนต์-จักรยานยนต์ ต่อคิวเติมน้ำมันจนล้นปั๊ม แถมข้ามแดนเติมฝั่งไทยต่อเนื่องทั้งวันไม่พอ ราคาน้ำมันขวดขนาด 1.5 ลิตร ยังพุ่งทะลุขวดละ 200 บาทแล้ว
รายงานข่าวจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้งว่าหลังจากเกิดกระแสความตื่นกลัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะพุ่งสูงขึ้นเพราะเหตุการณ์สู้รบกันในตะวันออกกลาง ทำให้ผู้คนพื้นที่ชายแดนแห่นำยานพาหนะของตัวเองไปหาเติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันต่างๆ อย่างเนืองแน่นตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.69 เป็นต้นมานั้น
ล่าสุดวันนี้ (3 มี.ค.69) ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งไทยยังคงเป็นไปตามปกติไม่ได้มีการปรับขึ้นนั้น ในฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ติดกันและเป็นเมืองใหญ่เริ่มประสบภาวะขนาดแคลนน้ำมันที่จะเติมให้กับลูกค้าแล้วโดยเฉพาะน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 95 แต่ปั๊มต่างๆ ในท่าขี้เหล็ก ยังคงจำหน่ายในราคาปกติเนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมราคาเหมือนกับทางฝั่งไทยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามหลังประสบภาวะน้ำมันขาดแคลน ทราบข่าวว่าประเทศไทยได้งดส่งออกเพื่อสำรองภายในประเทศให้ได้ 61 วัน พบการจำหน่ายน้ำมันประเภทแก๊สโซฮอล์บรรจุขวดๆ ละประมาณ 1.5 ลิตร ในท่าขี้เหล็กราคาสูงถึงขวดละ 100-200 บาท จากเดิมที่ราคาที่ปั๊มเฉลี่ยลิตรละประมาณ 35 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการรถยนต์และจักรยานยนต์จากฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ข้ามจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 มาเติมน้ำมันตามปั๊มฝั่งไทยอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เวลา 06.30 น.ที่มีการเปิดด่าน
ขณะที่จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นจุดส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงจากฝั่งไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านพบว่าผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ชายแดนได้รอคำสั่งที่ชัดเจนจากกระทรวงพลังงานและรัฐบาล ทำให้มีการระงับการส่งออกไปชั่วขณะหนึ่ง ก่อนทยอยเปิดให้ส่งออกลงเรือแม่น้ำโขงได้ตามปกติในวันนี้.