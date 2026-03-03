ลูกจ้างร้านไก่สด พลาดถูกเครื่องบดหนีบนิ้วแหลก กู้ภัยใช้เวลากว่า 1 ชม.ช่วยเหลือ

พระนครศรีอยุธยา - ลูกจ้างร้านไก่สด พลาดถูกเครื่องบดหนีบนิ้วแหลก กลางตลาดบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา คาดแคะเศษไก่ขณะล้างเครื่อง มือพลาดถูกดูดเข้าเครื่อง บาดเจ็บสาหัส 3 นิ้ว
วันนี้( 3 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา รับแจ้งเหตุคนงานถูกเครื่องบดเนื้อไก่หนีบมือติดคาเครื่อง ภายในตลาดสดบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานกู้ชีพจาก โรงพยาบาลบางปะหัน เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุบริเวณแผงจำหน่ายเนื้อไก่สด พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นายฮัมซะ อายุ 19 ปี ลูกจ้างร้านไก่สด ถูกเครื่องบดเนื้อหนีบมือซ้ายติดคาอยู่ภายในช่องใส่เนื้อไก่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัดชิ้นส่วนบางส่วนของเครื่องออกอย่างระมัดระวัง พร้อมให้กู้ชีพฉีดยาชาเพื่อลดความเจ็บปวด และให้น้ำเกลือ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถนำมือออกมาได้สำเร็จ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง มือซ้าย ถูกหนีบจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลบางปะหันเพื่อรักษาต่ออย่างเร่งด่วน
สอบถามนายภราดร อายุ 30 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บเพิ่งมาทำงานได้ประมาณ 3 เดือน ทำหน้าที่ชำแหละและบดไก่ ช่วงเกิดเหตุตนไม่อยู่ร้าน คาดว่าขณะกำลังล้างเครื่องและพยายามนำเศษไก่ออก มืออาจพลาดถูกดูดเข้าไปในเครื่องบดจนถูกหนีบได้รับบาดเจ็บ
เจ้าของร้านยืนยันว่า ได้กำชับพนักงานเสมอว่า ห้ามใช้มือเข้าไปแคะเศษไก่ในเครื่อง ให้ใช้อุปกรณ์ เช่น ทัพพี หรือเครื่องมือเฉพาะแทน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่ก็มาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนผู้ประกอบการและผู้ใช้งานเครื่องจักรทุกประเภท ให้เพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอย.