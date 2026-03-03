ทองพุ่งใกล้บาทละ 8 หมื่น! หัวหินคึกคัก แห่ขายทำกำไร–บางส่วนซื้อเก็บ ลุ้นแตะ 1 แสน

ประจวบคีรีขันธ์ - พิษตะวันออกกลางดันราคาทองแตะ 79,000 บาทต่อบาททองคำ ชาวหัวหินทยอยขายเสริมสภาพคล่อง เจ้าของร้านชี้แนวโน้มยังผันผวนสูง
วันนี้( 3 มี.ค.) สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวสูงต่อเนื่อง โดยราคาขายคืนทองรูปพรรณพุ่งแตะบาทละ 79,000 บาท ทำให้บรรยากาศการซื้อขายทองคำในพื้นที่อำเภอหัวหินคึกคักตลอดทั้งวัน
จากการสำรวจร้านทองในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าประชาชนจำนวนมากทยอยนำทองรูปพรรณและทองคำแท่งที่ถือครองระยะยาวออกมาจำหน่าย เพื่อทำกำไรและสำรองเงินสด ท่ามกลางปัจจัยหนุนจากความไม่สงบในภูมิภาค
ประชาชนที่นำทองมาขายส่วนใหญ่ระบุว่า พอใจกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงตัดสินใจขายเพื่อนำเงินไปชำระหนี้สิน และใช้จ่ายภายในครัวเรือน เพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนเลือกซื้อเก็บเพิ่ม เพราะมองว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคง และมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีก
ด้านนางสินี และนายอรุณชัย สิริวรกุล เจ้าของ ห้างทองเจริญดี หัวหิน เปิดเผยว่า ช่วงนี้บรรยากาศการซื้อขายคึกคักเป็นพิเศษ โดยลูกค้าส่วนใหญ่นำทองมาขาย เพราะถือเป็นจังหวะที่ได้ราคาดี ทั้งทองรูปพรรณและทองคำแท่ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้าอีกส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อเก็บ เนื่องจากเชื่อมั่นว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจผันผวน ส่วนกรณีที่บางร้านไม่นำทองออกมาแสดงหน้าร้านนั้น มองว่าเป็นแนวทางบริหารจัดการของแต่ละร้าน สำหรับห้างทองเจริญดี หัวหิน ยังคงนำทองออกแสดงตามปกติ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ มีทั้งซื้อเข้าและขายออกหมุนเวียนต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีการประเมินแนวโน้มว่า หากสถานการณ์โลกยังตึงเครียด ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้นแตะบาทละ 100,000 บาทในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการแนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคาทองคำยังคงมีความผันผวนสูง.