“มาฆบูชา” พุทธศาสนิกชนแน่นวัดศรีนวล ร่วมทอดผ้าป่า สร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนแน่นวัดศรีนวล อ.เมืองขอนแก่น ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง “อาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน” อาคาร 9 ชั้น ศูนย์กลางศึกษาพระปริยัติธรรมของพระเณรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
วันนี้ (3 มี.ค.) เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีนวล อ.เมืองขอนแก่น พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโครงหลังคาคุมอาคาร “จุฬามณีเจดีย์สถาน” ซึ่งกำลังก่อสร้างภายในโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งมีนายบุญธรรม วิเศษลา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูปริยัติธรรมานุศาสก์ (จำนงค์ ญาณธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีอุบาสกอุบาสิกาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีคับคั่ง
อาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน เป็นอาคาร 9 ชั้น จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บูชาพระเกศโมลีและพระทันตธาตุพระพุทธเจ้า ควบคู่กับการเป็นอาคารเรียนพระปริยัติธรรมของพระนิสิต ปัจจุบันโครงสร้างเทคอนกรีตแล้วเสร็จถึงชั้นที่ 5 และอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นเสาชั้นที่ 6 โดยขั้นตอนสำคัญที่กำลังเร่งดำเนินการ คือการก่อสร้างโครงหลังคาคุมอาคาร ซึ่งยังขาดจตุปัจจัยสนับสนุนอีกจำนวนมาก
นายบุญธรรม วิเศษลา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมที่มีความสำคัญยิ่ง การจัดทอดผ้าป่าในวันมาฆบูชานับเป็นโอกาสอันเป็นมงคล วัดศรีนวลยังขาดแคลนงบประมาณอีกมาก โดยใช้งบประมาณรวมประมาณ 20–30 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 70–80 เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างซับซ้อน จึงต้องใช้ทุนทรัพย์สูง พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเพื่อให้อาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์
ด้านดร.พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล กล่าวว่าปัจจุบันวัดศรีนวลมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาและศึกษาเล่าเรียนประมาณ 150 รูป เปิดการเรียนการสอน 3 แผนก ได้แก่แผนกสามัญ แผนกนักธรรม และแผนกบาลี นอกจากเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้ว ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 36 ประจำจังหวัดขอนแก่น รองรับฆราวาสที่สนใจปฏิบัติธรรมอีกด้วย
ขณะเดียวกันมีสามเณรทั้งในพื้นที่และจากต่างประเทศ อาทิ จากบังกลาเทศ เข้ามาศึกษาธรรม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไปพัฒนาสถาบันและพระพุทธศาสนาในประเทศของตน โรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก ทั้งแพทย์ วิศวกร ผู้พิพากษา และข้าราชการระดับสูง โดยตั้งเป้าหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะจัดงานฉลองอาคารในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณสนับสนุน
พระอาจารย์ฮอนด้า กล่าวอีกว่าตนได้อาศัยใบบุญของวัดศรีนวลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 บวชเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนสำเร็จปริญญาเอก จึงระลึกถึงพระคุณและโอกาสที่วัดมอบให้ และตั้งใจสืบสานเจตนารมณ์ในการสร้างสถานศึกษาเพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องและลูกเณร ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยยอดปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าวันนี้ ยอดปัจจัยทำบุญเมื่อเวลา 15.30 น. จำนวน 337,183.96 บาท ขออนุโมทนาบุญเจริญพร
สำหรับวัดศรีนวล เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองขอนแก่น เดิมชื่อ “วัดใน” ก่อสร้างหลังการยกฐานะบ้านบึงบอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่นเพียง 6 ปี เคยเป็นที่พำนักของเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรูปที่ 4 ซึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 40 ปี อีกทั้งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดแห่งนี้ รวมถึงสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 และ 19 ได้เสด็จมาทรงประกอบศาสนกิจ นับเป็นสิริมงคลแก่ชาวขอนแก่น