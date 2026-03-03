อลังการ!งานประเพณีเทศกาล“มาฆปูรณมีบูชา”ทะเลธุงอีสาน@กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์-จัดใหญ่ จัดเต็ม แบบอลังการ งานประเพณีเทศกาล“มาฆปูรณมีบูชา”ทะเลธุงอีสานเมืองน้ำดำ ประจำปี 2569 สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชมชน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 9 มี.ค. 69 โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู
วันนี้(3มี.ค.)ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ได้ร่วมขบวนแห่พานบายศรี เครื่องสักการะพระธาตุยาคู (บายศรีปากชาม หรือขันหมากเบ็ง) ขบวนนางรำ ขบวนนางฟ้าทวารวดี
โดยเริ่มแห่ขบวนจากลานจอดรถหน้ากำแพงเมืองโบราณ ผ่านซุ้มประตูเมือง ผ่านทะเลธุงกว่า 665 ต้น ผ่านธุงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไปยังด้านหน้าพระธาตุยาคู เพื่อนำพานบายศรีไปสักการะพระธาตุยาคู และประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู พิธีถวายธุงพระธาตุยาคู จากนั้นนางรำจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 3,000 คน รำบูชาพระธาตุยาคู โดยเพลงที่ใช้ในการรำประกอบด้วย เพลง มาฆปูรณมีบูชา และเพลง อ้อนนางฟ้าหยาดพระธาตุยาคู
ต่อจากนั้นนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2569 ซึ่งจัดใหญ่ จัดเต็ม แบบอลังการ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2569 เป็นงานที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้นำมิติทางวัฒนธรรมมาดำเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการจัดงาน สืบสานประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม สร้างรายได้สู่ชุมชน และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความอยู่ดี มีสุข เพื่อความสุขของคนกาฬสินธุ์ ด้วยการยกระดับการจัดงานระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ทั้งนี้กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ความตระการตาของทะเลธุงหลากสี กว่า 665 ต้นและธุงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขบวนแห่สักการะพระธาตุยาคู จากอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ชมการฟ้อนรำสมมาบูชาพระธาตุยาคู นางรำกว่า 3,000 คน การแสดง มินิไลท์แอนด์ซาวด์ ชุด “โฮมฮ้อยร้อยเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยาง” การแสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลาง การแสดงหมอลำวงใหญ่
พิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา เวียนรอบองค์พระธาตุยาคู จุดผางประทีป 3,000 ดวง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน จาก 18 อำเภอ ในเฮือนโบราณย้อนยุค และตลาดนัดโบราณทวารวดี ของดีบ้านฉัน ผลผลิตจากชาวบ้าน ที่นำมาจำหน่าย ทั้งผ้าแพรวา ราชินีแห่งไหม ผลิตภัณฑ์ จักสาน ของตกแต่ง ของกิน ของใช้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย