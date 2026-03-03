ลพบุรี - ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร–เวียนเทียน วันมาฆบูชา น้อมหลักโอวาทปาติโมกข์สู่การดำเนินชีวิต ที่ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร สืบสานพุทธประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันนี้( 3 มี.ค.) ที่วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2569
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรม “โอวาทปาติโมกข์” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
สำหรับวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ ได้แก่ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หมายถึง การประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญในการเว้นจากความชั่ว ทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา ณ วัดใกล้บ้าน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเสริมสร้างสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว.