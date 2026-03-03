เมียแค้น! ตั้งรางวัลนำจับโจรบุกขโมย จยย. ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ผัวสุดรัก แม่ยายโร่ดูหมอช่วยหา

บุรีรัมย์- สาวบุรีรัมย์อุ้มลูกน้อยประกาศตั้งรางวัล 5,000 นำจับแก๊งโจรบุกขโมย จยย สุดรักที่เก็บหอมรอมริบจากการเลี้ยงปลาขาย ซื้อเงินสดเป็นของขวัญวันเกิดให้สามี งงทั้งบ้าน จยย หลายคันจอดเสียบกุญแจคาไว้ไม่ขโมย แต่เลือกเอาคันที่ผัวรัก ลั่นเอารถมาคืนสภาพเดิมจะไม่เอาเรื่อง ขณะแม่ยายโร่ดูหมอช่วยตามหาอีกแรง แม่หมอบอกเดี๋ยวหัวขโมยก็ร้อนเอามาคืน
วันนี้ (3 มี.ค.69) น.ส.เอมอร อ่อนสังข์ หรือเบียร์ อายุ 23 ปี ชาวตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งครอบครัวมีอาชีพเลี้ยงปลาส่งขาย ได้อุ้มลูกน้อยวัยขวบเศษ พร้อมหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด ออกมาประกาศตั้งรางวัล 5,000 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือพลเมืองดีที่ช่วยแจ้งเบาะแส จนนำไปสู่การจับกุมคนร้าย ที่บุกเข้าไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 125 สีดำ ที่จอดเอาไว้หน้าบ้าน เมื่อเวลา 02.10 น. ของวันที่ 1 มี.ค.69 ที่ผ่านมา
โดยกล้องวงจรปิดของที่บ้านสามารถบันทึกภาพขณะคนร้ายเดินเข้าไปเอารถ และจังหวะที่เข็นรถออกจากบ้านได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้กล้องวงจรปิดของร้านค้าใกล้เคียงยังบันทึกภาพขณะคนร้ายสองคนถีบรถ จยย.ที่ขโมยไปย้อนศรหลบหนีได้อีกด้วย ซึ่งใต้เบาะรถที่คนร้ายขโมยไปยังมีเงินที่เก็บไว้ใต้เบาะอีกประมาณ 2,000 บาทด้วย เบื้องต้นผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่ สภ.หนองสองห้อง ไว้แล้ว
แต่สิ่งที่ผู้เสียหายและคนในครอบครัวแปลกใจคือ รถจักรยานยนต์ในจอดข้างกัน และรถของญาติอีกหลายคัน ก็จอดเสียบกุญแจคาไว้ แต่คนร้ายกลับไม่เอาไป กลับเลือกที่จะขโมย จยย.ที่ไม่มีกุญแจเสียบอยู่ จึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจมาขโมยคันนี้โดยเฉพาะ และน่าจะมาดูลาดเลาหลายวันแล้ว
น.ส.เอมอร ผู้เสียหาย บอกว่า รถจักรยานยนต์คันที่ถูกขโมยเป็นรถที่ตนเองเก็บหอมรอมริบจากการทำงาน ซื้อเงินสดเป็นของขวัญให้กับสามีได้ 3 ปีกว่าแล้ว วันที่ 4 มี.ค.นี้เป็นวันเกิดสามี ก็จะครบ 4 ปีพอดี อยากได้คืนเพราะเป็นรถที่สามีรักมากเขา ทะนุถนอมเช็ดทำความสะอาดทุกวัน หลังจากรถหายสามีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ ขับรถออกตามหาตลอด สงสารสามีจึงได้ตั้งรางวัลสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนได้รถคืนก็มอบรางวัลให้ทันที 5,000 บาท แต่หากคนร้ายคิดได้เอามาคืนให้ในสภาพเดิมก็จะไม่เอาเรื่อง เงินที่อยู่ใต้เบาะรถก็จะไม่เอาคืน แต่หากไม่เอามาคืนหรือชำแหละไปแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ น.ส.เพ็ญศิริ กาลพัตร์ อายุ 44 ปี แม่ผู้เสียหาย บอกว่า สงสารลูกสาวและลูกเขย ที่ช่วยกันทำมาหากินเก็บหอมรอมริบ ซื้อรถจักรยานยนต์คันนี้ด้วยเงินสด และลูกเขยเขาก็รักและดูแลอย่างดี ซึ่งนอกจากลูกสาวจะไปแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามหาแล้ว ในทางความเชื่อตนได้ไปหาแม่หมอ ซึ่งเป็นหมอดูชื่อดังในตัวเมืองบุรีรัมย์ ให้ช่วยดูให้แม่หมอบอกว่าคนร้ายมาวนเวียนดูรถคันนี้ 3 วันแล้ว สอดคล้องกับมีเสียงสุนัขเห่าหอนติดต่อกัน 3 วัน ถามแม่หมอว่ามีโอกาสจะได้คืนมั้ย แม่หมอบอกว่าเดี๋ยวคนร้ายก็ร้อนแล้วจะเอามาคืน ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายและนำรถมาคืนได้อย่างแน่นอน