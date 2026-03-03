ใจสลาย! นักท่องเที่ยวเยอรมันอดเที่ยวไทยหลังถูกยกเลิกเที่ยวบินจากผลพวงสงครามตะวันออกกลาง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นักท่องเที่ยวเยอรมันใจสลาย สายการบินมาไทยถูกยกเลิกจากผลพวงสงครามตะวันออกกลางทำหลายประเทศประกาศปิดน่านฟ้า ส่งผลแผนใช้เวลา1เดือนพักผ่อนในเมืองพัทยาและหัวหินพังทลาย ยันสถานการณ์สงบเมื่อไรมาทันทีชี้รักประเทศไทย
นายรอล์ฟ โคลล์เร็พ อายุ 68 ปี นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ผู้หลงรักประเทศไทยและมักจะเดินทางมาท่องเที่ยวปีละ 2 ครั้งอยู่เป็นประจำ ต้องผิดหวังอย่างหนัก หลังเที่ยวบินที่จองไว้กับสายการบิน Qatar Airways ถูกยกเลิกจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน อิสราเอลและสหรัฐอเมริกา จนทำให้หลายประเทศในพื้นที่ตะวันออกกลาง ประกาศปิดน่านฟ้าเพื่อความปลอดภัย
นายรอล์ฟ บอกว่าเดิมที่เดียวตนเองมีแผนที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนตลอดช่วงเดือน มี.ค.2569 โดยมีกำหนดออกเดินทางในช่วงเช้าวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ด้วยเส้นทางบินจากประเทศเยอรมนี แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ก่อนบินต่อมายังกรุงเทพมหานคร
และยังได้จองที่พักในเมืองพัทยาและ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว
แต่เมื่อมีการประกาศปิดน่านฟ้าในหลายประเทศของตะวันออกกลางตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้ตนเองต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และคาดการณ์ไว้แล้วว่าเที่ยวบินที่จะเดินทางย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
กระทั่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2568 ที่ได้รับอีเมลแจ้งจากสายการบินว่าเที่ยวบินถูกยกเลิก แต่สามารถเลื่อนเดินทางใหม่ได้ในอีกประมาณ 2 สัปดาห์
“ผมรู้สึกเศร้ามาก เหมือนอกหักเลย ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างแน่นอน เพราะยังรักประเทศไทยเหมือนเดิม" นายรอล์ฟ กล่าว
ทั้งนี้สงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สายการบินที่ต้องผ่านน่านฟ้าตะวันออกกลาง ทั้งเมืองดูไบ และกรุงโดฮา ที่ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างตามสนามบินต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-1มี.ค. เป็นจำนวนมากมาก
ขณะที่นักเดินทางบางรายถูกยกเลิกเที่ยวบิน บางส่วนต้องเปลี่ยนเส้นทางบินกระทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายในพื้นที่ขัดแย้ง