เปิดตัวเลขแรงงานอุดรฯ ไปอิสราเอลพุ่งเกือบ 6 พันราย! “เมืองอุดร-เพ็ญ-หนองหาน” แชมป์ส่งออกแรงงานหลังเหตุความไม่สงบ 7 9.8.66

อุดรธานี – สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยตัวเลขล่าสุด แรงงานไทยในจังหวัดได้รับอนุญาตเดินทางไปทำงานอิสราเอลพุ่งสูงเฉียด 6,000 คน พบอำเภอเมือง-เพ็ญ-หนองหาน ครองสถิติสูงสุด หลังนับรวมยอดตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบ 7 ต.ค. 66 เป็นต้นมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลในทุกวิธีการเดินทาง โดยเป็นข้อมูลสะสมของปีงบประมาณ 2566 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา
จากข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569 ระบุว่า มีแรงงานชาวอุดรธานีที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปอิสราเอลรวมทั้งสิ้น 5,940 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 5,758 ราย และเพศหญิง 482 ราย
เมื่อเจาะลึกข้อมูลรายอำเภอ พบว่าพื้นที่ที่มีแรงงานเดินทางไปทำงานในอิสราเอลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่:
อำเภอเมืองอุดรธานี: 858 ราย
อำเภอเพ็ญ: 759 ราย
อำเภอหนองหาน: 627 ราย
อำเภอบ้านผือ: 604 ราย
อำเภอบ้านดุง: 523 ราย
ในขณะที่อำเภออื่นๆ มีสถิติการเดินทางที่น่าสนใจ อาทิ อำเภอกุมภวาปี 323 ราย, อำเภอหนองวัวซอ 262 ราย, อำเภอกุดจับ 259 ราย และอำเภอศรีธาตุ 242 ราย เป็นต้น ส่วนอำเภอที่มีจำนวนแรงงานเดินทางไปน้อยที่สุดคือ อำเภอหนองแสง โดยมีจำนวนเพียง 62 ราย
ทั้งนี้ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการอัปเดตจากสำนักงานแรงงานไทยในรัฐอิสราเอล ซึ่งจะมีการลำดับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการแรงงานไทยในพื้นที่ขัดแย้งอย่างใกล้ชิด