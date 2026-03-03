ตื่นสงครามตะวันออกกลาง ชาวจันท์-ตราด แห่นำรถต่อคิวเติมน้ำมันแน่นทุกปั๊ม

จันทบุรี-ปั๊มแตก! คนเมืองจันท์ตื่นสงครามตะวันออกกลาง แห่ขับรถออกจากบ้านตุนน้ำมัน หวั่นไม่พอใช้- ราคาพุ่ง ด้านคนตราดไม่แพ้ทยอยนำรถแห่เติมน้ำมันตั้งแต่เช้าเช่นกัน
วันนี้ ( 3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวจันทบุรี เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง จนทำให้ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีประชาชนจำนวนมากทยอยนำรถยนต์- รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านมาต่อคิวเติมน้ำมันตามสถานีบริการต่างๆ ในเขตตัวเมืองจนแน่นทุกปั๊ม
ชาวจันทบุรีรายหนึ่งบอกว่า หลังเกิดกระแสข่าวว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอล-สหรัฐอเมริกา และอิหร่าน ก็เกิดความกังวลว่าน้ำมันจะขาดแคลน และมีสูงขึ้นจึงต้องเร่งเติมน้ำมันเพื่อสำรองไว้ใช้งาน
ขณะที่บรรยากาศตามปั๊มน้ำมันต่างๆในพื้นที่พบว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฃต่อแถวยาวเหยียด จนทำให้บางจุดการจราจรชะลอตัว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถานการณ์พลังงานในภาพรวมของ จ.จันทบุรี พบว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีเพียงพอให้บริการตามปกติ ยกเว้นสถานีบริการน้ำมันค่ายหอย ที่ได้ประกาศปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 05.00น.วันนี้ (3 มี.ค.) ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเลือกที่เดินทางไปเติมน้ำมันที่ปั๊มอื่นแทน
และจากการสอบถามพนักงานสถานีบริการแห่งหนึ่ง ทราบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอล์ 95 ได้ขึ้นป้าย “หมด” ในช่วงเวลาประมาณ 11.30 น.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากจนไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆยังคงมีจำหน่ายตามปกติ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจันทบุรี ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และไม่ควรตื่นตระหนกเกินเหตุ เนื่องจากภาพรวมการกระจายน้ำมันในพื้นที่ยังอยู่ในภาวะปกติ
ชาวตราด ตื่นสงครามไม่แพ้กันแห่นำรถออกจากบ้านเติมน้ำมันแต่เช้า
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดได้ทยอยนำรถยนต์ออกจากบ้านเติมน้ำมันตุนไว้ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ หลังค่ายน้ำมันยักษ์ใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันต่อลิตร 1.50บาท ส่งผลให้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ทุกสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่มีรถต่อคิวเข้าใช้บริการหนาแน่นเช่นกัน