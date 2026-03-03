ชาวหนองคายเตรียมชมโขนพระราชทาน รามเกียรติ์ “หนุมานชาญกำแหง”

หนองคาย-ชาวหนองคาย เตรียมพบกับคณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมแสดงโขนพระราชทาน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง จัดแสดง 21-22 มี.ค.นี้ ณ ลานวัฒนธรรมพญานาคคู่ วัดลำดวน ริมแม่น้ำโขงหนองคาย
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หลังเก่า อ.เมืองหนองคาย พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก นายก อบจ.หนองคาย, นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2569
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นำการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” มาจัดแสดง ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.นี้ ณ ลานวัฒนธรรมพญานาคคู่ หน้าวัดลำดวน ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้ชมการแสดงโขนชุดนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
โดยคณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ภายหลังการแถลงข่าวได้แสดงตัวอย่างโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง ให้ได้รับชมด้วย.