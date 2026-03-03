ตร.สระแก้ว บุกทลายฐาน “ซิมบ็อกซ์” เชื่อมโยงขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลางเมืองอรัญฯ

สระแก้ว- ตำรวจสระแก้ว สนธิกำลังหลายหน่วยบุกทลายฐาน “ซิมบ็อกซ์” กลางเมืองอรัญประเทศ ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดน ยึดเครื่องยิงสัญญาณ 4 เครื่องและอุปกรณ์อีกหลายรายการ ขณะนี้รู้ตัวผู้เช่าห้องแล้วอยู่ระหว่างตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่หน่วย ชปข.ร้อย ตชด.126, หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ, กองร้อย ทพ.1203 และตำรวจ สภ.คลองลึก เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านเช่ามะตูม เลขที่ 179 ม. 3 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ “ซิมบ็อกซ์” เพื่อใช้เป็นฐานยิงสัญญาณโทรศัพท์อำพรางหมายเลขต้นทาง เชื่อมโยงขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชน
ยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด ได้แก่ เครื่อง SIM Box หรือ GSM Gateway รองรับซิมการ์ดได้ 64 ช่องต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง, เราเตอร์อินเทอร์เน็ต (AIS / 3BB Fibre) จำนวน 1 เครื่อง, สาย LAN จำนวน 7 เส้น, กล้องวงจรปิด 1 ตัว, เครื่องสำรองไฟ (UPS) 1 เครื่อง และรางปลั๊กไฟ 2 อัน
จากการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าอย่างครบถ้วน เจ้าหน้าที่เชื่อว่าใช้เป็นฐานกระจายสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อแปลงหรืออำพรางหมายเลขต้นทางในการโทรออกไปยังประชาชน ทำให้ดูเสมือนเป็นหมายเลขในประเทศ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการหลอกลวง
สอบถาม น.ส.อัญชลี เจ้าของห้องเช่าทราบว่าผู้เช่าห้องดังกล่าวคือ นายศุภชัย อายุ 54 ปี สัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมจัดทำบันทึกการตรวจค้น และนำตัวผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้เช่าห้องรายดังกล่าวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฏหมาย
พร้อมทั้งจะได้สืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่อาจเชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ยังประชาสัมพันธ์ฝากเตือนประชาชน หากได้รับโทรศัพท์ต้องสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การโอนเงิน หรือมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้ตั้งสติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานโดยตรงก่อนทุกครั้ง
และสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติ.