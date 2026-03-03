(คลิป)สงครามตะวันออกกลางกระทบแรงงานไทย หนุ่มอุดรฯ เล่าผ่านวิดีโอคอล ใช้ชีวิตระวังภัยในอิสราเอล

อุดรธานี-จากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังการเผชิญหน้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน อิสราเอล ทำให้แรงงานไทยจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางบรรยากาศความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ทีมข่าวประจำจังหวัดอุดรธานีได้ติดต่อไปยัง นายอภิวัฒน์ ทอนศรี อายุ 32 ปี ชาวตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทำงานอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอล โดยเจ้าตัวเปิดเผยผ่านวิดีโอคอลว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง หากมีสัญญาณไซเรนเตือนภัยจะต้องรีบเข้าบังเกอร์ทันที
นายอภิวัฒน์ เล่าว่า เมื่อวานที่ผ่านมาเกิดสัญญาณเตือนแทบทุกชั่วโมง แต่วันนี้พบเพียงช่วงเช้าและช่วงเที่ยงเท่านั้น จุดที่ตนทำงานเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ประชาชนยังออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า และใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทำให้ความเป็นอยู่ยังไม่ลำบาก โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ยังสามารถหาได้ง่าย
“ทางบ้านเป็นห่วงอยากให้กลับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังปลอดภัยดี แม้จะคิดถึงครอบครัวและบ้านมาก แต่ยังเดินทางกลับไม่ได้เพราะน่านฟ้าปิดหมด อยากฝากบอกครอบครัวว่าไม่ต้องเป็นห่วง ยังสบายดีและยังไหว” นายอภิวัฒน์กล่าว
แรงงานชาวอุดรธานี ยังเล่าด้วยว่า วันแรกที่เกิดเหตุสู้รบถือว่าน่ากลัวมาก เนื่องจากต้องออกไปทำงานตามปกติ และได้ถ่ายคลิปบรรยากาศไว้ ขณะเดียวกันยังไม่ทราบว่าจะได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อใด เนื่องจากสัญญาการทำงานเป็นแบบปีต่อปี
ทั้งนี้แรงงานไทยในพื้นที่ยังคงติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง