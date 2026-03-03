แม่ร่ำไห้!ห่วงลูกชายทำงานในอิสราเอล หวั่นไม่ปลอดภัย

อุดรธานี – แม่ร่ำไห้วีดีโอคอลหาลูกชายแรงงานไทยในอิสราเอล หวั่นพิษสงคราม กินไม่ได้นอนไม่หลับ วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ขณะที่ลูกชายบอกยังปลอดภัยกันดี หากสถานการณ์รุนแรงก็จะพากันไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อุดรธานี ว่า ภายหลังสถานการณ์ความตึงเครียดจากการสู้รบระหว่าง อิสราเอล กับ อิหร่าน รวมถึงความเกี่ยวข้องของ สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ครอบครัวแรงงานไทยในพื้นที่ภาคอีสานจำนวนมากเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยของลูกหลานที่เดินทางไปทำงานต่างแดน
ที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน นางภักวิไล มาลาเพลา อายุ 57 ปี ต้องรีบติดต่อวีดีโอคอลไปหานายจิตรติน เครือเนตร หรือ “บอย” อายุ 30 ปี ลูกชายคนเดียว ซึ่งทำงานภาคเกษตรอยู่ในประเทศอิสราเอล ด้วยความเป็นห่วงหลังติดตามข่าวสถานการณ์สู้รบอย่างใกล้ชิด โดยระหว่างพูดคุยผู้เป็นแม่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ บอกว่าคิดถึงลูกและกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ พร้อมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกชายให้ปลอดภัย เพราะลูกเป็นเสาหลักของครอบครัว และเพิ่งเดินทางไปทำงานได้เพียงปีกว่า
ด้านนายจิตรติน เปิดเผยกับผู้เป็นแม่ว่า ขณะนี้ยังทำงานเก็บอะโวคาโดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างใกล้เมืองกะกิลอน สถานการณ์บริเวณที่ทำงานยังไม่รุนแรงมาก และยังสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยระบุว่าหากมีเสียงไซเรนเตือนภัยจะต้องรีบวิ่งเข้าหลุมหลบภัย แต่หากอยู่กลางสวนอาจต้องหมอบกับพื้นเพื่อความปลอดภัย พร้อมย้ำให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะยังปลอดภัยดี
ขณะเดียวกัน นายพี อายุ 30 ปี ชาวบ้านคำอ้อ อำเภอหนองหาน ซึ่งทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้เมือง เปตาห์ติกวา ใกล้กับ เทลอาวีฟ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงทำงานตามปกติแต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีเสียงไซเรนจะรีบเข้าหลุมหลบภัยทันที โดยมองว่าในอาคารห้างสรรพสินค้ามีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่พักอาศัย
นายพี ระบุอีกว่า เพิ่งเดินทางมาทำงานได้เพียง 2 เดือน และยังมีภาระหนี้สินจำนวนมาก จึงยังไม่มีแผนเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมฝากถึงครอบครัวว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ มีคลิปเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะนายพีพร้อมเพื่อนกำลังรับประทานอาหารก่อนออกไปทำงาน แต่ต้องรีบวิ่งเข้าหลุมหลบภัยหลังได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัย โดยพบว่าบนท้องฟ้ามีวัตถุคล้ายขีปนาวุธจำนวนมาก ทำให้ทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมย้ำว่าแม้สถานการณ์จะตึงเครียด แต่ยังจำเป็นต้องทำงานต่อไปเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศไทย.