รถน้ำมันต้องจอดรอคำสั่งให้ส่งน้ำมันเข้าลาวได้หรือไม่ หลังกระทรงพลังงานระงับการส่งออก

อุบลราชธานี-รถน้ำมันบรรทุกน้ำมันที่รอส่งเข้าประเทศลาว ต้องรอคิวเก้อเป็นรอบ 2 หลังกองทัพภาคที่ 2 ผ่อนผัน
แต่เจอคำสั่งกระทรวงพลังงานสั่งห้ามส่งน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้านจากสงครามตะวันออกกลาง
ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี รายงานบรรยากาศการส่งออกน้ำมัน เชื้อเพลิงไปยัง สปป.ลาว ผ่านด่านถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่กองทัพภาคที่ 2 ได้มีการระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา กระทั่งต่อมาวันที่ 1 มี.ค. กองทัพบกได้อนุมัติกรอบแนวทางการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมรัดกุมและให้เริ่มส่งออกได้ใหม่
ส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการน้ำมันในประเทศ สปป.ลาว มีการสั่งออเดอร์น้ำมันเข้าไปใน สปป.ลาวจำนวน 20 คัน คิดเป็นปริมาณน้ำมัน 200,000 ลิตร แต่เนื่องจากวันที่ 1 มี.ค.เป็นวันอาทิตย์ จึงยังไม่มีการส่งน้ำมันเข้าไป ยัง
กระทั่งในวันที่ 2 มี.ค. ปรากฏว่า หลังได้รับคำสั่งซื้อรถบรรทุกน้ำมันเตรียมส่งน้ำมันเข้าสู่ประเทศลาวผ่านด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร แต่ด้วยสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สั่งการด่วนให้ใช้มาตรการระงับการส่งออกน้ำมัน พร้อมสั่งเปิดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อติดตามเหตุการณ์และให้ทุกหน่วยงานประเมินผลกระทบและเตรียมมาตรการรองรับทั้งในส่วนของปริมาณสำรองและด้านราคาน้ำมัน
ทำให้รถบรรทุกน้ำมันที่จอดรอเตรียมข้ามไปยัง สปป.ลาว ต้องหันหัวกลับไปยังบริษัทต้นทางไม่สามารถส่งน้ำมันออกได้ แต่ยังมีรถน้ำมันอีกบางส่วน ที่จอดหลบตามข้างทางหน้าด่านช่องเม็ก เพื่อรอคำสั่งจากบริษัทแม่ จะให้ดำเนินการอย่างไรต่อ
จากการพูดคุยกับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันรายหนึ่ง บอกว่า ตนเองได้รับคำสั่งให้ไปส่งน้ำมันให้ลูกค้าที่ สปป.ลาวในวันนี้ จึงได้เดินทางมารอคิว เพื่อจะเข้าด่าน แต่ถูกสั่งห้ามข้ามแดน จึงจอดรถรอคำสั่งจากบริษัท จะให้ปฏิบัติอย่างไร หลังกระทรวงพลังงานมีคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ถ้ารัฐบาลยังคงมีคำสั่งตามเดิม บริษัทก็คงสั่งให้ตนนำรถกลับต่อไป