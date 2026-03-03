พลิกวิกฤต! พ่อค้ามะพร้าวเจ้าดังศรีราชา เร่งรับซื้อนำมาแปรรูป เปิดช่องทางตลาดหลังราคาตก ลูกละ 2 บาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา -พลิกวิกฤต ! ร้าน “ชายน้อย มะพร้าวน้ำหอม” ริมถนนศรีราชา–บางพระ เร่งรับซื้อมะพร้าวเพิ่ม แปรรูปขายหลากหลาย หวังดันผลผลิตท้องถิ่นฝ่าวิกฤตตลาดจีนหันซื้อเวียดนาม
วันนี้ ( 3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณริมถนนศรีราชา–บางพระ ฝั่งขาเข้าพัทยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าที่ร้าน “ชายน้อย มะพร้าวน้ำหอม” ร้านจำหน่ายน้ำมะพร้าวแช่เย็นและผลิตภัณฑ์แปรรูป กำลังเร่งรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากชาวสวนในพื้นที่ หลังราคาผลผลิตตกต่ำเหลือลูกละเพียง 2 บาท สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรจำนวนมาก
ทางร้านได้เพิ่มการสั่งซื้อมะพร้าวมาจำหน่าย พร้อมแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลาย อาทิ น้ำมะพร้าวบรรจุขวด วุ้นมะพร้าว พุดดิ้งมะพร้าว และมะพร้าวอ่อนสด เพื่อช่วยระบายผลผลิตและพยุงราคาช่วงวิกฤต พร้อมส่งต่อกำลังใจให้ชาวสวนในพื้นที่
นายปราโมทย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ่อค้าขายมะพร้าวทั้งปลีกและส่งในอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคามะพร้าวตกต่ำ ส่วนหนึ่งมาจากประเทศจีนหันไปนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนการผลิต ค่าแรง และค่าครองชีพต่ำกว่าไทย ทำให้ราคาถูกกว่า
ช่วงนี้ตนเองรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมลูกละ 4–5 บาท นำมาขายปลีกลูกละ 10 บาท หากเป็นลูกขนาดใหญ่ ราคาส่งอยู่ที่ลูกละ 9.50 บาท รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว ขายหน้าร้านลูกละ 15 บาท ลูกค้าประจำลดเหลือ 13 บาท
นอกจากขายผลสดแล้ว ทางร้านยังแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น น้ำมะพร้าวลิตรละ 40 บาท พุดดิ้งมะพร้าวถ้วยละ 20–25 บาท มีทั้งราคาปลีกและส่ง เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้น
นายปราโมทย์ เผยอีกว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน ความต้องการบริโภคน้ำมะพร้าวจะเพิ่มขึ้น อาจมีการปรับราคาขึ้น 1–2 บาท ซึ่งจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง แม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังซบเซา
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าราคามะพร้าวในขณะนี้ถือว่าตกต่ำอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มน้ำมะพร้าวที่ดีต่อสุขภาพ และช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านของตนเองซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทช่วงบางพระ ก่อนถึงปั๊มน้ำมันไทยออยล์ หรือร้านมะพร้าวแห่งใดก็ตาม เพื่อร่วมกันพยุงราคาผลผลิตและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยในช่วงวิกฤตนี้