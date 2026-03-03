เจ้าบ่าวป้ายแดงเผยที่มาเลขเด็ดถูกหวยลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์โกย 60 ล้าน

เชียงราย - เจ้าบ่าวป้ายแดงหนุ่มเวียงแก่น เชียงราย..เผยที่มาเลขเด็ด จนถูกหวยลอตเตอรี่พลัส รับทรัพย์ก้อนมหึมา 60 ล้าน ที่หอบมากองให้ถึงบ้านเป็นตั้งท่ามกลางญาติพี่น้องร่วมฉลองคับคั่ง
กรณีปรากฎข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย ว่ามีหนุ่มชื่อ "ตุ้ย" ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มี.ค.2569 ได้รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมากถึง 60 ล้านบาท หลังหวยจากลอตเตอรี่พลัสหมายเลข 820866 งวดประจำวันที่ 1 มี.ค.2569 จำนวน 10 ใบ รางวัลใบละ 6,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 60,000,000 บาท
ขณะที่เพจ "ลอตเตอรี่พลัส" ซึ่ง “ตุ้ย” อายุ 42 ปีได้เข้าไปซื้อหวยออนไลน์ ได้ประกาศว่ามีการมอบเงินรางวัลทั้ง 60 ล้านบาท ให้กับคุณตุ้ยหนุ่มเชียงราย โดยจะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจจากบ้านของคุณตุ้ยซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของ หนุ่มตุ้ยรายนี้พบว่า 2 ก.พ.ที่ผ่านมาภายในบ้านมีการจัดเลี้ยงเฉลิมฉลองและมีญาติรวมทั้งมิตรสหายรวมถึงชาวบ้านเดินทางไปแสดงความยินดีด้วยอย่างคับคั่ง ขณะที่ทางล็อตเตอรี่พลัสได้เดินทางไปมอบเงินสดให้กับ “ตุ้ย” ผู้ถูกรางวัลที่ 1 ท่ามกลางการแสดงความยินดีของผู้ที่ไปร่วมงาน
ตุ้ย ซึ่งขอสงวนชื่อนามสกุลจริง เปิดเผยว่าตนเพิ่งแต่งงานอยู่กินกับภรรยาไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมาและไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกรางวัลที่ 1 จนได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้ โดยตนตามซื้อเลขท้าย 66 มาแล้วหลายงวดเนื่องจากเป็นอายุของบิดาที่เสียชีวิตไปได้ประมาณ 8 เดือนกว่า
แต่ตามซื้อมา 2-3 งวดก็ไม่เคยถูกจึงได้หยุดไปพักใหญ่กระทั่งมาตัดสินใจซื้อในงวดนี้โดยเลือกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นชุดใหญ่ 10 ใบดังกล่าว
หลังจากมีการประกาศผลรางวัลวันที่ 1 มี.ค.ตนกำลังขับรถไปทำธุระจึงไม่ทราบว่าถูกรางวัลที่ 1 แล้ว แต่ได้มีหมายเลขโทรศัพท์แปลกเข้ามาซึ่งตนเกือบจะไม่รับเพราะเกรงจะเป็นมิจฉาชีพ แต่ท้ายที่สุดก็ยอมรับสายก็ได้ยินปลายทางบอกว่ามาจาก "พี่น็อต" เจ้าของแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัสแจ้งให้ทราบว่าตนถูกรางวัลที่ 1 ทำให้ตนถึงกับช็อกและดีใจอย่างที่สุด
ตุ้ย กล่าวด้วยว่าแม้ตอนนี้จะมีเงิน 60 ล้านบาทเข้ามาในชีวิตแต่ตนเองจะยังคงเป็นคนเดิม ทำงานเป็นล่ามเหมือนเดิม มีการวางแผนเกี่ยวกับการเงินให้รอบคอบ ส่วนเรื่องความรักที่มีให้กับภรรยายังคงมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจเงินอย่างแน่นอน และความรักที่มีให้ภรรยาจะยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจเงินอย่างแน่นอน จากนั้นหลังงานเลี้ยงที่บ้านแล้วก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อที่เป็นเจ้าของเลขให้โชคกับตนต่อไป.