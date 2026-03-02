xs
สาว18โคราชสุดแค้น! อดีตแฟนหนุ่มโพสต์ประจาน จ้างเพื่อนรุมซ้อม ก่อนเจ้าตัวจ้วงแทงดับ พร้อมเข้ามอบตัวพา ตร.ดูศพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – สาว 18 โคราชสุดแค้นอดีตแฟนหนุ่มโพสต์ประจานว่าติดโรคร้าย ออกอุบายนัดหมายมาเจอแล้วจ้างเพื่อนชายรุมซ้อมจนน่วม ก่อนเจ้าตัวลงมือจ้วงแทงเอง 3 แผลดับคาที่ แล้วเดินขึ้นโรงพักมอบตัว พร้อมพา ตร.ดูศพที่เกิดเหตุ โดนข้อหาหนัก “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา”

วันนี้ ( 2 มี.ค.) พ.ต.อ.ธัชพล ส่องแสง ผู้กำกับการ สภ.ครบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ครบุรี นำตัว น้องชมพู่ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล อายุ 18 ชาวอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ไปชี้จุดที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำร้าย นายวสันต์ อ่วมสิน อายุ 33 ปี พนักงานโรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ชาว ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายหลังจากที่ น.ส.อรวิภา ได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา


โดยจุดที่ น.ส.อรวิภา ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ เป็นบริเวณแปลงข้าวโพดและมันสำปะหลัง ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านบุมะค่า หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งไปพบกับศพของนายวสันต์ นอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าอยู่กลางถนนลูกรังตัดผ่านไร่ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ที่อยู่ห่างจากถนนสายโคกกรวด – ดอนแขวน ประมาณ 500 เมตร และมีร่องรอยการต่อสู้อยู่ใกล้ศพ จึงประสานทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสอบและพลิกศพ พบว่าตามร่างกายของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกทำร้ายหลายจุด และยังมีรอยถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ลำคอ 1 แผล และหน้าอกซ้ายอีก 2 แผล


พ.ต.อ.ธัชพล ส่องแสง ผู้กำกับการ สภ.ครบุรี ระบุว่า เมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่ 1 มี.ค.69 ที่ผ่านมา น้องชมพู่ (ของสงวนชื่อ) ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา แล้วบอกว่าตัวเองได้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายอดีตแฟนหนุ่มคือ นายวสันต์ จนเสียชีวิตแล้วทิ้งศพเอาไว้ โดยอดีตแฟนหนุ่มของตัวเองนั้นทำงานอยู่ในโรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่งในอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ได้เลิกรากันไปไม่นานนัก ก็มาพบว่านายวสันต์ อดีตแฟนหนุ่มได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าตนติดโรคร้าย จึงทำให้เกิดความโมโหอย่างรุนแรง

ก่อนได้วางอุบายนัดหมายให้อดีตแฟนหนุ่มมาเจอกับที่หน้าโรงงานที่นายวสันต์ ทำงานอยู่ เมื่อถึงเวลานัดได้ว่าจ้างเพื่อนชายอีก 2 – 3 คน ขับรถกระบะไปรับผู้ตาย อ้างว่าจะพาไปทำงานส่งของ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ จึงให้เพื่อนชายจอดรถแล้วทำร้ายร่างกาย นายวสันต์ จนนายวสันต์หมดแรง แต่ตัวเองยังมีไม่หายแค้น จึงใช้อาวุธมีดแทงนายวสันต์ซ้ำเข้าไป 3 ครั้ง จนเสียชีวิต ก่อนจะเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง ซึ่งมีพื้นที่ติดกันกับจุดเกิดเหตุ และได้ถูกส่งตัวมาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ครบุรี ซึ่งเป็น สภ.พื้นที่ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว


พ.ต.อ.ธัชพล กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ร่วมลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ ทาง น.ส.ชมพู่ ผู้ก่อเหตุ ให้การว่าเป็นชาย 2 – 3 คน ได้ว่าจ้างให้แค่ทำร้ายร่างกายเพื่อสั่งสอนเท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบทราบเบาะแสแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างติดตามตัวมาทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาน้องชมพู่ “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา”



