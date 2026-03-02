ถกเตรียมพร้อมโครงการ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าพัฒนาชุมชนในป่าทุ่งใหญ่ฯ

กาญจนบุรี - เมืองกาญจน์ ประชุมกำหนดพื้นที่เป้าหมายทำ MOU หมู่บ้านใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เตรียมลงพื้นที่ 12 มี.ค.
บ่ายวันนี้( 2 มี.ค.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่บ้านจะแกและบ้านทิไล่ป้า ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมครั้งนี้มี อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับหมู่บ้าน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในวันที่ 12 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และชุมชน.