(คลิป)บุกสกัดจับ 3 เดนนรก ลอบขนไอซ์หนักกว่า 1 ตันได้ที่ขอนแก่นก่อนส่งขายพื้นที่ตอนใน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กก.สส.บก.น.7 จู่โจมสกัดจับขบวนการลำเลียงยาไอซ์รายสำคัญกลางดึก
รวบ 3 ผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลางไอซ์ บรรจุในลังกระดาษน้ำหนักรวมประมาณ 1.11 ตัน พบนำมาพักยา ก่อนเตรียมกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
มีรายงานว่า เมื่อเวลา 02.10 น. วันที่ 1 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (กก.สส.บก.น.7) จู่โจมสกัดจับแก๊งลอบขนยาไอซ์รายใหญ่ ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขามัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.10 น. วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย คือ นายแดนชัย อายุ 65 ปี นายภสณณ อายุ 51 ปี และ นายสุขเศกฉันท์ อายุ 47 ปี ยึดของกลาง ยาไอซ์ บรรจุในลังกระดาษ น้ำหนักรวม 1,110 กิโลกรัม รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร และรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว 2 คัน ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
การเปิดปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้พบข้อมูลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันขยายผลสืบสวนติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดเป้าหมายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
กระทั่งสืบทราบว่า มีกลุ่มผู้ต้องหาใช้รถยนต์ขนลำเลียงยาเสพติด โดยใช้รถเป็นขบวนประมาณ 4-5 คัน มีลักษณะรถนำ รถตาม คอยสำรวจเส้นทาง เชื่อว่ามีการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย
โดยในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่า กลุ่มผู้ต้องหาจะขนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคอีสาน เพื่อนำมาพักเก็บและกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงออกติดตามจนพบว่ากลุ่มดังกล่าวใช้รถยนต์หลายคัน ขับเป็นขบวน โดยรถแต่ละคันมีน้ำหนักมากผิดปกติ และมีรถขับนำสำรวจเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงติดตามมาถึงจุดจับกุม ก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจค้น โดยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ผู้ต้องหาดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงดำเนินการตรวจค้น พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ตามรายการของกลางดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” พร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาทั้งหมดรับทราบและเข้าใจข้อกล่าวหา และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นควบคุมตัวพร้อมของกลางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางาั้งหมดไปทำบันทึกจับกุม
และขยายผลเพิ่มเติมที่ กก.สส.บก.น.7 และจะนำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป