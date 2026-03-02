แรงงานอุบลฯพร้อมรับมือหากสู้รบตะวันออกกลางรุนแรง ชาวอุบลฯขายแรงอิสราเอลมากถึง1,500 คน

อุบลราชธานี-แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เผยมีแรงงานไปทำงานในตะวันออกกลางกว่า 1,700 คน มากที่สุดอยู่ประเทศอิสราเอลกว่า 1,500 คน ขณะนี้ ยังไม่มีแรงงานขอกลับ แต่หากสถานการณ์การสู้รบรุนแรงพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที
นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มรุนแรงและอาจกระทบต่อสวัสดิภาพของแรงงงานไทย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีแรงงานไปทำงานในภูมิภาคตะวันออกกลางรวม 5 ประเทศ จำนวน 1,746 คน
ประกอบด้วยประเทศอิสราเอล 1,503 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 85 คน กาตาร์ 39 คน คูเวต 20 คน ราชอาณาจักรบาห์เรน 19 คน มี 2 คน เป็นแรงงานอยู่ในสาธารณรัฐอิหร่าน ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีแรงงานร้องขอกลับประเทศ เพราะยังอยู่ในที่ปลอดภัยสงครามยังไม่ขยายวงกว้าง
แต่มาตรการของภาครัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดตั้ง War Room ติดตามสถานการณ์ และเปิดศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ผ่านกรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคดังกล่าว พร้อมเตรียมแผนอพยพได้ทันทีหามีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น
ส่วนกระทรวงแรงงาน มีคำสั่งให้จังหวัดชะลอการจัดส่งแรงงานใหม่เข้าไปพื้นที่เสี่ยง และมีการตั้ง War Room ติดตามสถานการณ์ โดยมีการพูดคุยสอบถามความคืบหน้าความเป็นอยู่ของแรงงานจากครอบครัวเป็นระยะ พร้อมประสานช่วยเหลือแรงงานไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน