ไล่ล่าระทึก ตร.ทางหลวง ตามจับอีซูซุ MU-X กลางเมืองแปดริ้วจนถูกยิงถล่มชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บ2 รายขณะนี้อยู่ระหว่างปิดล้อม

ฉะเชิงเทรา-ระทึกกลางเมืองแปดริ้ว ตำรวจทางหลวงขับรถไล่กวด อีซูซุ MU-X บริเวณทางลงต่างระดับ รพ.เกษมราษฎร์จนถูกยิงถล่ม ทำกระสุนถูกรถยนต์ชาวบ้านได้รับความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ล่าสุดพบรถคันก่อเหตุถูกจอดทิ้งบริเวณสถานีรถไฟบางพระ- ตำรวจภูธรแปดริ้ว ระดมกำลังปิดล้อมจับกุม
เมื่อเวลา 15.40 น.วันนี้ ( 2 มี.ค.) ได้เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นบริเวณใจกลางเมืองแปดริ้ว เมื่อคนขับรถยนต์ SUV สีขาว ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น MU-X ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนได้ใช้อาวุธปืนหลายชนิดไล่ยิงรถตำรวจทางหลวง ตั้งแต่บริเวณทางลงต่างระดับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา จนเกือบถึงด้านหน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา รวมระยะทางกว่า 300 เมตร จนทำให้มีรถยนต์ชาวบ้านถูกหลงได้รับความเสียหาย
และยังทำให้ น.ส.ทิพวรรณ อายุ 29 ปี ชาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งนั่งอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซิตี้ สีดำ ทะเบียน 7กง-6670 กทม. ได้รับบาดเจ็บจากการถูกชิ้นส่วนภายในรถกระเด็นถูกหน้าผาก นอกจากนั้นยังมีคนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชายถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณโคนขาขวาจนรถล้มลง และถูกนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธร ไปก่อนหน้า
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ได้เห็นรถ 2 คันขับไล่ตามกันมา โดยที่รถตำรวจทางหลวง พยายามที่จะขับปาดหน้ารถยนต์ SUV สีขาวยี่ห้ออีซูซุ รุ่น MU-X จนทำให้คนที่นั่งอยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งที่ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าใด ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถตำรวจหลายนัด ก่อนที่รถ SUV จะปีนข้ามฟุตบาทเกาะกลางถนนหลบหนีไปตามนถนนสิริโสธร (ฉะเชิงเทรา-บางปะกง) โดยมีรถตำรวจทางหลวง ขับไล่ตามไป
ทั้งนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถจดจำทะเบียนรถ SUV ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเฉพาะที่บริเวณด้านหน้ารถ โดยระบุว่ารถคันดังกล่าว หมายเลขทะเบียน จพ-9131 ลพบุรี ซึ่งล่าสุดถูกพบว่าถูกนำไปจอดซุกไว้บริเวณสถานีรถไฟบางพระ ในเขต ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา
ซึ่งหลังเกิดเหตุ ตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา ได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมระดมกำลังไล่หาตัวคนร้าย และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป