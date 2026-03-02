ญาติแรงงานอิสราเอลสุดห่วงหลังสงครามกับอิหร่านปะทุหนัก ชี้ถ้ารุนแรงให้รีบกลับไทย

เชียงราย - แรงงานชาวเชียงรายกลับไปทำงานที่อิสราเอลเกือบ 4,000 คน เผยอยู่ไร่องุ่นได้ยินเสียงเตือนภัยไซเรนไม่หยุด ญาติสุดห่วงชี้ถ้ารุนแรงหนักให้รีบกลับประเทศไทยทันที หลังเหตุการณ์ฮามาสบุกปี 66 ทำให้ชาวเชียงรายเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 ราย
วันนี้ (2 มี.ค.) กรณีเกิดการสู้รบกันระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และพันธมิตรกับประเทศอิหร่านและพันธมิตรในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ฐานทัพของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศ เช่น ดูไบ กาตาร์ โอมาน ฯลฯ รวมทั้งหลายเมืองในประเทศอิสราเอลถูกขีปนาวุธและโดรนจากประเทศอิหร่านโจมตีอย่างหนัก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้บรรดาญาติของแรงงานชาว จ.เชียงรายที่เดินทางไปทำงานอยู่ที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเทศอิสราเอลต่างพากันห่วงใยอย่างมาก
โดยที่หมู่บ้านป่าสักงาม หมู่ 9 (คุ้มเวียงราชพลี) ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ซึ่ง น.ส.นารี วงศ์มุทิตาจิต อายุ 30 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้าน สามีเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเป็นเวลานาน 2 ปีแล้ว โดยเป็นการเดินทางไปทำงานเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยประสบกับเหตุการณ์กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปลายปี 2566 จนต้องเดินทางกลับประเทศไทยมาครั้งหนึ่งแล้ว
น.ส.นารีกล่าวด้วยสีหน้าที่วิตกกังวลว่าสามีของตนไปทำงานเป็นแรงงานเกษตรในไร่องุ่นที่เขาเคยทำตั้งแต่ครั้งแรก หลังจากเหตุการณ์สงบลงสามีก็ได้กลับไปทำงานที่เดิมใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานก็จะติดต่อกับทางบ้านผ่านทางโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งหลังเหตุการณ์สู้รบกันครั้งล่าสุดเขาเล่าว่าได้ยินเสียงเตือนภัยหรือไซเรนเป็นระยะๆ แต่แรงงานยังสามารถออกไปทำงานในไร่ได้ตามปกติ กระนั้นก็ได้มีการเตรียมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา และหากนายจ้างส่งสัญญาณเตือนก็พร้อมที่จะทิ้งงานเพื่อเข้าไปในหลุมหลบภัยได้ทันที
น.ส.นารีกล่าวว่า ตนรู้สึกกลัวและเป็นห่วงสามีอย่างมากเพราะจากการติดตามข่าวสารทราบว่าสถานการณ์รุนแรงและขยายวงกว้างไปยังหลายประเทศ สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือกำชับให้สามีดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองเขา รวมทั้งได้ตกลงกับสามีว่าถ้าหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกก็ให้รีบเดินทางกลับประเทศไทยทันทีโดยไม่ต้องห่วงเรื่องงาน แม้ว่าก่อนจะเดินทางไปทำงานต่างเข้าใจกันดีว่ามีความเสี่ยงแต่ก็ไปเพื่อครอบครัวก็ตาม
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนเหตุการณ์รุนแรงเมื่อปี 2566 มีชาว จ.เชียงรายเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจำนวน 2,174 คน เป็นชาย 2,148 คน หญิง 26 คน เฉพาะ อ.เวียงแก่นมีมากถึง 500 กว่าคน แต่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลได้ทำให้มีชาวเชียงรายเสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และแรงงานต่างทยอยเดินทางกลับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก กระทั่งเหตุการณ์เริ่มสงบลงจึงทยอยเดินทางกลับไปทำงานกันอีก โดยนายจ้างชาวอิสราเองเดินทางมาเปิดศูนย์ทดสอบการรับงานถึงในพื้นที่ จ.เชียงราย และให้ค่าจ้างสูง ทำให้ในเดือน มี.ค. 2569 มีแรงงานชาวเชียงรายอยู่ที่อิสราเอลจำนวน 3,842 คน และเมื่อรวมกับประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลางมีจำนวน 3,996 คน