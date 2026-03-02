ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยตะวันออกกลางตึงเครียดกระทบยกเลิกบินตรง"อาบูดาบี"-ยกระดับเข้มมาตรการปลอดภัย

เชียงใหม่ - ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยผลกระทบสถานการณ์ความตึงเครียด มีเพียงสายการบิน Etihad Airways สั่งยกเลิกเที่ยวบินอาบูดาบี-เชียงใหม่ ไม่มีกำหนด ขณะเดียวย้ำยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นยิ่งขึ้น แม้ยังไม่พบสัญญาณเตือนผิดปกติ
วันนี้(2 มี.ค.69) นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวถึงกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและทำให้หลายประเทศประกาศปิดน่านฟ้าว่า ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเพียงสายการบินเดียวที่มีเส้นทางบินไปยังภูมิภาคดังกล่าว คือ Etihad Airways (เอทิฮัด แอร์เวย์ส) สายการบินประจำชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงอาบูดาบี-เชียงใหม่ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นทางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางนี้เป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด
โดยเบื้องต้นส่งผลทำให้เมื่อวันที่ 1 มี.ค.69 ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องยกเลิกเที่ยวบิน EY427 เชียงใหม่-อาบูดาบี จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้นประมาณ 160 คน เนื่องจากเที่ยวบินEY426 อาบูดาบี-เชียงใหม่ ได้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทางสายการบินได้รับผิดชอบในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบด้วยการจัดหาที่พักโรงแรมให้ พร้อมเที่ยวบินสำหรับการเดินทางต่อหรือเลื่อนการเดินออกไป ซึ่งทางสายการบินได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้โดยสารทราบทางเว็บไซต์ของสายการบิน ขณะที่วันทำการบินอื่นๆ จะต้องมีการประสานงานและดูสถานการณ์แบบวันต่อวันต่อไป
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์นี้นั้น นายการันต์ กล่าวว่า ปกติทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานที่กำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์นี้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและการตรวจค้นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าเบื้องต้นจะยังไม่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัญญาณของภัยคุกคามใดๆ เพิ่มเติม และพร้อมที่จะยกระดับความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทันทีหากมีการแจ้งเตือน