ตำรวจอุดรโชว์ระบบแจ้งเหตุ “อุดรชิลล์” สร้างความปลอดภัยให้ชาวอุดรฯอย่างเป็นรูปธรรม

อุดรธานี-ตำรวจอุดรฯซ้อมแผนเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง “ธนาคาร-ร้านทอง-ปั๊มน้ำมัน” พร้อมโชว์ระบบแจ้งเหตุออนไลน์ใหม่ “อุดรชิลล์” หรือโล่ป้องกันภัยจังหวัดอุดรธานี เชื่อมประชาชนกับตำรวจแบบเรียลไทม์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ชาวอุดรธานีอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ ( 2 มี.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดประชุมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเชิงรุก เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่
การประชุมครั้งนี้มี พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรมัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก โดยเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุและการประสานงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรมัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่ารูปแบบอาชญากรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหตุที่มุ่งเป้าต่อสถานประกอบการที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการ จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ด้านพ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยกำหนดแนวทางสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่การลดโอกาสการก่อเหตุ การปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน การลดความสูญเสียหากเกิดเหตุ และการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ยังได้นำเสนอระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินรูปแบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขั้นตอนการแจ้งเหตุที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยพัฒนาระบบออนไลน์ชื่อ “อุดรชิลล์” (Udon Shield) หรือ “โล่ป้องกันภัยจังหวัดอุดรธานี” เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประชาชน ศูนย์สั่งการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ กล่าวต่อว่าปัจจุบันการแจ้งเหตุฉุกเฉินยังพบข้อจำกัดในเรื่องรายละเอียดสถานที่และข้อมูลเหตุการณ์ ทำให้การสั่งการบางครั้งล่าช้า จึงได้พัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้ผู้แจ้งเหตุสามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ระบบดังกล่าวพัฒนาบนโครงสร้างแบบ Cloud และOpen Source จึงใช้งบประมาณต่ำ แต่มีความยืดหยุ่นสูง รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก ลดความเสี่ยงระบบล่ม และสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เพียงมีโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเครือข่ายผู้ประกอบการร้านทองและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง
ภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และพล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านทองในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังแนวทางการป้องกันเหตุและทดลองแนวทางการใช้งานระบบแจ้งเหตุใหม่
ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นรูปธรรม