ฝากขัง3ต่างชาติผิวสีปล้นเงิน 2ล้านบาทหนุ่มอังกฤษ ส่วนผู้ร่วมแก๊งอีกรายอยู่ระหว่างสอบเข้ม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจหนองปรือ คุมตัว 3 ผู้ต้องหาแก๊งผิวสีร่วมปล้นตู้เซฟชาวอังกฤษที่ภายในมีเงินสด 2 ล้านบาทฝากขังผลัดแรกศาลจังหวัดพัทยา ตั้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์แม้ยังปฏิเสธเสียงแข็งอ้าง “ไม่ใช่มาเฟีย” ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีกรายซึ่งเป็นชาวอังกฤษอยู่ระหว่างสอบเข้ม
จากกรณีที่มีคนร้ายสวมไอ้โม่งบุกใช้อาวุธมีดจี้คอ นาย เวสลีย์ ไซริล รัสเซลล์ (MR.Wesleigh Cyril Russell) อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษพร้อมภรรยาชาวไทยภายในบ้านพักโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนยกตู้เซฟที่ภายในมีเงินสด 2 ล้านบาทตู้ขึ้นรถกระบะสี่ประตู สีดำขับหนี เหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี พบพฤติกรรมการก่อเหตุใช้รถหลายคันเพื่อสับขาหลอกเจ้าและตบตาตำรวจ เลียนแบบภาพยนตร์ชื่อดัง “Fast & Furious” หรือ เดอะฟาสต์
กระทั่งในวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.หนองปรือ ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจสืบสวนภาค 2 , สืบสวนจังหวัดชลบุรี , และ ตำรวจตรวจค้นเข้าเมือง ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 4 คนเป็นชายผิวสี 3 คน และชายผิวขาว 1 คนทั้งหมดเป็นชาวอังกฤษนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (2 มี.ค.) ตำรวจ สภ.หนองปรือ ได้คุมตัวผู้ต้องหา 3 รายฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดพัทยา หลังถูกตั้งข้อกล่าวหา ร่วมกันปล้นทรัพย์ ประกอบ นายพาลเมอร์ เจอร์เมน อายุ 20 ปี (ผิวสี) ซึ่ง ถูกจับกุมได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ,นายคริสโตเฟอร์ เอรันเซ่ อายุ 38 ปี (ผิวสี) ถูกจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
และนายไทฮูล จูเนียร์ ไมเคิล แคมป์เบลล์ อายุ 32 ปี (ผิวสี) จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ส่วนอีกรายอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด
ขณะที่แนวทางการสอบปากคำผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การปฏิเสธและให้การวกไปวนมา และหนึ่งในผู้ต้องหาถึงกับแสดงอาการสติแตก อ้างว่าตัวเองเป็นกลุ่มบุคคลสติไม่ดี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่พบในอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่งย่านจอมเทียน ซึ่งคนร้ายใช้เป็นจุดแบ่งเงิน รวมทั้งเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนี
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี ยังได้ เก็บดีเอ็นเอ ในกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 3 คน เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัวและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายที่ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา ไม่มีอาการเครียดและยังพูดจาหยอกล้อทักทายกับทีมข่าวว่า “ สบายดีหรือไม่ ” พร้อมยืนยันว่ากลุ่มของตนเอง "ไม่ใช่มาเฟีย" ส่วนผู้ต้องหาอีกรายซึ่งเป็นชายผิวขาวชาวอังกฤษ ยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ เพื่อสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีนี้หรือไม่ ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป..