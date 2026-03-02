(คลิป)หนีตายวุ่น! เผยคลิปแรงงานไทยในอิสราเอลวิ่งหลบลูกระเบิดเข้าบังเกอร์ ทั้งขณะอาบน้ำนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เผยคลิปแรงงานไทยในอิสราเอลวิ่งหนีตายลูกระเบิดเข้าบังเกอร์ ทั้งขณะอาบน้ำสระผมนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียว บางรายยังไม่ทันกินข้าวคว้าได้ขนมปังแผ่นเดียว ไม่เว้นแม้แต่หมายังหนีตาย อีกรายมาทำงานใหม่ได้ 1 เดือน ต้องร้องไห้ท่ามกลางสายฝน ทั้งหนาวทั้งลมแถมมาเจอสงคราม ไม่มีกระจิตใจทำงาน อยากกลับบ้าน
วันนี้ (2 มีนาคม 2569) นี่คือคลิปภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Top israel channel” หนึ่งในแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ที่โพสต์ภาพเพื่อนแรงงานที่กำลังวิ่งหนีตายหลบลูกระเบิดเข้าบังเกอร์ หลังจากมีเสียงไซเรนดังลั่น จากสงครามสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ โดยระบุข้อความว่า “ อาบน้ำบ่ทันแล้ว ต้องวิ่งก่อน” เพราะระเบิดกำลังมา ทุกคนต้องรีบวิ่งเข้าที่หลบภัยก่อน ทั้งที่บางคนกำลังอาบน้ำ สระผม แต่ก็ต้องรีบสวมผ้าเช็ดตัวผืนเดียว วิ่งออกมาหลบในบังเกอร์ด้วยความทุลักทุเล
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกราย ชื่อ “เอ็ม พรคุณยาย” โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “เอากูอีกแล้ว ....มาไวแท้ กูย่านแล้ว” ซึ่งเป็นภาพความโกลาหลท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนให้รีบหลบภัย ระเบิดมาอีกแล้ว แรงงานทุกคนต้องรีบวิ่งออกจากอาคารโรงงาน ไปเข้าบังเกอร์
ส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ “พิทูรย์ ผลเจริญ” บอกว่า “คนก็ย่าน หมาก็ย่าน แล่นสวนกันทวนทวนทาน” เป็นภาพขณะผู้โพสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานไซต์งานก่อสร้างในอิสราเอล กำลังวิ่งออกจากอาคารเข้าไปหลบใน จะกินข้าวก็ไม่ได้กิน กินแต่ขนมปัง กลัวเหมือนกัน เข้าบังเกอร์ก่อน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายชื่อ “Saneh Srinual” โพสต์ว่า “วิ่งๆ” เป็นภาพขณะผู้โพสต์และเพื่อนแรงงานในไซต์ก่อสร้าง ต้องวิ่งหาที่กำบังหลบภัยจากลูกระเบิดที่ไม่รู้ว่าจะโดนเมื่อไหร่
ส่วนอีกรายชื่อ “เหินฟ้า พาเบิ่ง” โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “010126 ร้องไห้กลางสายฝน #แรงงานไทยในอิสราเอล เป็นแรงงาน TIC รุ่นที่18 เดินทางมาทำงานได้ 1 เดือน ทั้งหนาว ตากฝน ตากลม มันมาไกลขนาดนี้ แล้วยงมาเจอสงครามอีก ไม่มีกระจิตกะใจทำงาน อยากกลับบ้าน”
คลิปภาพเหล่านี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆ ในประเทศอิสราเอล ที่บรรดาแรงงานได้โพสต์ สื่อสารแจ้งข่าวสถานการณ์มาให้ครอบครัวและพี่น้องคนไทยได้ทราบ ซึ่งทุกคนต่างรู้สึกวิตกกังวลและอยากกลับบ้านโดยเร็ว แต่หลายคนก็ต้องทนทำงานต่อ ทั้งๆที่รู้ว่าเสี่ยงอย่างมาก เพื่อจะได้มีเงินส่งกลับมาดูแลครอบครัวที่รออยู่เบื้องหลัง