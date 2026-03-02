742 แรงงานชาวกาฬสินธุ์ในตะวันออกกลางยังปลอดภัย ยังไม่มีขอกลับไทย

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าเมืองน้ำดำกำชับแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์การสู้รบตะวันออกกลางใกล้ชิด เผยกลุ่มแรงงาน 742 คนชาวกาฬสินธุ์ที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่ตะวันออกกลางยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และยังไม่มีรายใดขอเดินทางกลับบ้าน
ใกล้ชิดต่อไป
วันนี้(2 มี.ค.)นางสรงชล เกิดคำทอง แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รวบรวมข้อมูลแรงงานชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ไปทำงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านการสู้รบและความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลาง
โดยจากการตรวจสอบในระบบกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พบว่ามีแรงงานกาฬสินธุ์ได้รับอนุญาตไปทำงานในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว เป็นชาย 652 หญิง 90 รวม 742 คน ส่วนตัวเลขคนไทยที่อยู่ในตะวันออกกลางนั้น รวมแล้วมากกว่า 7.7 หมื่นคน
อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบ และยังไม่มีการขอเดินทางกลับ โดยทางรัฐบาลได้เน้นย้ำ แรงงานทุกคนที่รัฐส่งไป ทำงานในพื้นที่ปลอดภัย แต่หากสถานการณ์ยกระดับรุนแรงมากกว่าเดิม อาจมีการระงับการจัดส่งแรงงาน และเร่งอพยพแรงงานกลับประเทศ ซึ่งต้องรอการแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง อย่างไรก็ตามทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ติดตามสถานการณ์อย่าง