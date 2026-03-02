คนแห่ซื้อทองเก็งกำไร เชื่อสงครามยืดเยื้อ ดันราคาพุ่ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สงครามอเมริกาถล่มอิหร่าน นักเก็งกำไรเมืองหมอแคน โยกเงินฝากแห่ซื้อทอง เชื่อสถานการณ์ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ร้านทองเตือนนักลงทุน ลงทุนช่วงนี้ราคาผันผวน หากสถานการณ์คลี่คลายราคาอาจดิ่งฮวบ เสี่ยงติดดอย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศร้านทองต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายหลังเกิดสงครามตะวันออกกลาง ซึ่งเหตุการณ์วันแรกทำให้ร้านทองหลายร้าน หลายจังหวัดต่างงดจำหน่าย ส่วนวันนี้จากการสำรวจร้านทองในจังหวัดขอนแก่น พบว่ายังเปิดให้บริการตามปกติทุกร้าน โดยที่ร้านทองอุเทน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ( 2 มี.ค.) มีลูกค้าหมุนเวียนมาใช้บริการซื้อขายกันอย่างคึกคัก
โดยราคาทองช่วงประมาณเที่ยง วันนี้ปรับเป็นครั้งที่ 19 ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่บาทละ 79,450 ขายออกในราคาบาทละ 79,650 ส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 77,861.76 ขายออกอยู่ที่บาทละ 80,450ซึ่งเป็นการปรับขึ้นจากเดิม 2,050 บาท
นางมิ่งขวัญ บุญมาก หนึ่งในลูกค้าที่มาซื้อทอง กล่าวว่าส่วนตัวเป็นนักเล่นทอง เมื่อมีโอกาสทำกำไรก็จะลงทุนซื้อทองเพื่อเก็งกำไรทันที แต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์สงครามเกิดขึ้น เพราะมีแต่ความสูญเสียอยากให้เกิดสันติภาพมากกว่า คาดว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อต่อเนื่องไปอีกนาน เพราะเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางการรบสูง และแม้สงครามจะยุติแต่ก็ต้องเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยา จึงเชื่อว่าราคาทองจะพุ่งสูงต่อเนื่อง
ตนจึงใช้โอกาสนี้ทำกำไรจากการลงทุนทองคำ จากประสบการณ์การเล่นทองช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ทำกำไรได้เป็นอย่างดี ซึ่งเคยเล่นทองตั้งแต่บาทละ 4,000 บาท เทขายไปในราคาบาทละ 8,000 บาท และอีกครั้งคือเทขายในช่วงราคาบาทละ 20,000 บาท ซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อราคาทองในลักษณะเดียวกันนี้ จึงตัดสินใจลงทุนซื้อทองคำแท่งเพิ่ม เพื่อเก็งกำไรวันนี้
ด้านนายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ อายุ 47 ปี เจ้าของร้านทองอุเทน กล่าวว่าสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะกระทบในภาพรวม แต่ร้านของตนเองจะยึดตามสมาคมค้าทองคำ ซึ่งทางสมาคมประกาศเช้านี้ ว่าสถานการณ์ปกติ ทางร้านจึงให้บริการลูกค้าตามปกติไม่ได้ปิดงดจำหน่าย ซึ่งช่วงที่เกิดสงครามนั้นเป็นช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทางสมาคมไม่ได้เปิดทำการ ทำให้หลายหลายร้านใช้ดุลพินิจแล้วพิจารณางดจำหน่าย จึงเกิดภาพร้านทองงดจำหน่ายดังกล่าว แต่ส่วนร้านตนนั้น ยึดตามสถานการณ์ของทางสมาคม
“การซื้อขายทองวันนี้กลับมาคึกคักอีกครั้ง มีลูกค้ามาซื้อทองเพื่อเก็งกำไรจำนวนมาก คาดว่าราคาจะทะลุบาทละ 80,000 ขึ้นไปอีก ซึ่งต้องติดตามวันต่อวัน เพราะราคาทองตอนนี้มีความผันผวนหนัก เนื่องจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุจากการคมนาคมทั้งทางอากาศ และทางเรือ รวมถึงการขนส่งน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ในแถบที่เกิดสงคราม ทำให้เกิดการชะงักไม่สามารถส่งออกทองคำได้ ทำให้ทองคำดีดราคาขึ้นต่อเนื่อง”นายเอกลักษณ์ กล่าวและว่า
ฝากเตือนถึงนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไร ให้ระมัดระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานลงอย่างรวดเร็ว หากสถานการณ์สงครามคลี่คลาย โดยตามปกติเมื่อเกิดสงคราม ราคาทองคำมักปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ราคาก็อาจดิ่งลงอย่างหนักเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงเช่นนี้