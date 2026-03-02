เจอแล้วเสือโคร่งออกป่าแม่วงก์ขย้ำหมูชาวปางศิลาทอง พบนอนเฝ้าซากรอกินซ้ำห่างเล้าแค่ 100 ม.

กำแพงเพชร – คืบหน้า..เสือโคร่งคาดออกป่าแม่วงก์ ขย้ำแม่หมูป่าชาวปางศิลาทอง-คาบลูกหมูไปกิน ก่อนย้อนลากซากแม่หมูเข้าป่าอ้อยซ้ำ แถมวนเวียนไม่ไกลจากชุมชน ล่าสุด จนท.เจอนอนเฝ้าซากหมู่ป่าที่ลากห่างจากเล้าหมูเพียง 100 เมตร เตรียมวางแผนผลักดันกลับป่าใหญ่ เตือนชาวบ้านระวังอาจเกิดอันตราย
กรณีพบเสือโคร่งเดินลงจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เข้าไปพังเล้าหมูป่าของชาวบ้านในพื้นที่ ม.5 บ้านตากฟ้า ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร กลางดึกคืนวันที่ 28 ก.พ.69 ซึ่งได้กัดแม่หมูป่าจนตายและลากซากไปกินในป่าอ้อยใกล้เคียง ต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และชาวบ้านได้ลงพื้นที่วางกำลังสายตรวจรอบหมู่บ้าน พร้อมติดกล้องวงจรปิดดักจับความเคลื่อนไหวขอเสือโคร่ง
และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านระมัดระวังอย่าออกจากเคหะสถานในยามวิกาลเพียงลำพัง เนื่องจากเสือโคร่งตัวดังกล่าวเป็นเสือหนุ่มที่กำลังขยายอาณาเขตการล่า เมื่อมาเจอแหล่งอาหารที่เป็นคอกสัตว์เลี้ยงของประชาชนในหมู่บ้าน จึงวนเวียนเฝ้าเพื่อกลับมาล่าอีกครั้ง โดยเชื่อว่าน่าจะยังไม่ไปไหน
ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา(1 มี.ค.69) จนท.ได้ทำการบินโดรนจับความร้อนอีกครั้ง จนพบเสือโคร่งซึ่งน่าจะอยู่ในอาการอิ่มกำลังนอนเฝ้าซากหมูป่าที่ลากไปเป็นอาหารบริเวณป่าอ้อย ห่างจากเล้าหมูเพียง 100 เมตร โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน เตรียมที่จะตีวงล้อมของเสือโคร่งตัวดังกล่าวให้แคบลงเพื่อวางแผนการผลักดันให้เดินกลับป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ห่างออกไปเพียง 4 กิโลเมตร ส่วนจะยิงยาสลบเพื่อเคลื่อนย้ายหรือไม่นั้นคงต้องรอประเมินสถานการณ์ในช่วงบ่ายอีกครั้ง
และเช้าวันนี้ (2 มี.ค.69) เจ้าหน้าที่ยังคงขึ้นบินโดรนจับความร้อนเพื่อตรวจสอบว่าเสือโคร่งยังอยู่จุดเดิมหรือไม่ ซึ่งก็เจอปัญหาเรื่องของทัศนวิสัยของอากาศร้อนในช่วงกลางวันจะไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนไหวของเสือโคร่งที่ชัดเจน แต่จะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อจับตาเสือโคร่งไม่ให้ออกนอกพื้นที่ไร่อ้อยไปไกล และวางแผนการปฏิบัติติงานต่อไป