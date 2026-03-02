ผวาหนักทั้งหมู่บ้าน! เสือโคร่งออกป่าแม่วงก์ บุกขย้ำหมูคาคอก แถมลากลูกไปกินก่อนย้อนลากซากแม่ซ้ำ

กำแพงเพชร - ชาวตากฟ้า ปางศิลาทอง เมืองกล้วยไข่กำแพงเพชร ผวากันทั้งหมู่บ้าน..หลังเสือโคร่งตัวเขื่องยาวร่วม 2 เมตร คาดออกป่าแม่วงก์ บุกขย้ำแม่หมูป่าคาคอก-คาบลูกหมูไปกินไม่พอ ยังย้อนกลับมาลากซากแม่หมูเข้าป่าอ้อยซ้ำ จนท.ระดมคนออกติดตามหวังดันเข้าป่าลึกแต่ยังไร้วี่แวว แถมเจอรอยเท้าวนเวียนใกล้ชุมชนอีก
ชาวบ้าน ม.5 บ้านตากฟ้า ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ต่างอยู่ในอาการตื่นตระหนก หลังพบเสือโคร่งขนาดใหญ่เดินลงจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วนเวียนในหมู่บ้านได้ 3-4 วันแล้ว และเมื่อคืน 28 ก.พ. 69 เวลา 22.00 น. ได้บุกเข้ามากัดแม่หมูป่าในเล้าที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้จนตาย และคาบลูกหมูป่า 1 ตัวไปกิน ก่อนจะกลับมาลากซากแม่หมูป่าที่กัดตายในเล้าหายเข้าไปในป่าอ้อย จนเจ้าหน้าที่เร่งวางกำลังคุ้มครองความปลอดภัยและติดตั้งกล้องดักถ่ายเพื่อล่าตัวแต่ก็ยังไร้วี่แวว
ล่าสุดนายฝุ่น ศรีชมภู อายุ 79 ปี เจ้าของหมูป่า อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 5 บ้านตากฟ้า ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร นำผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณคอกหมูหลังบ้าน พบร่องรอยการต่อสู้ ประตูคอกพังเสียหาย และมีคราบเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ รวมถึงรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่มุ่งหน้าไปยังป่าอ้อยใกล้เคียง
นายฝุ่นเล่าเหตุการณ์ระทึกว่า เมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 22.00 น. ขณะตนนอนเฝ้าคอกหมู ได้ยินเสียงหมูร้องโหยหวนจึงรีบวิ่งไปดู พบเสือโคร่งตัวใหญ่กำลังกัดขย้ำแม่หมูอยู่ เมื่อเสือเห็นแสงไฟและคนจึงตกใจกระโดดหนีหายไปในความมืด ทิ้งให้แม่หมูนอนหายใจรวยรินและตายลงในเวลาต่อมา
กระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. วันรุ่งขึ้น (1 มี.ค.) เสือตัวดังกล่าวได้ย้อนกลับมาอีกครั้ง และลากซากหมูที่มีน้ำหนักประมาณ 80 กิโลกรัม เข้าไปกินในป่าอ้อย ซึ่งใกล้กับเล้าหมูที่มีเจ้าหน้าที่ซุ่มดักรออยู่แต่ก็ยังกล้าที่จะกลับมาลากซากหมูไปได้อย่างหน้าตาเฉย สร้างความหวาดกลัวแก่คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
จนถึงวันนี้ (2 มี.ค. 69) ชาวบ้านเชื่อว่าเสือยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัว หลายรายให้ความเห็นตรงกันว่าเสือตัวนี้ยังไม่หนีกลับเข้าป่าลึก แต่น่าจะซุ่มเฝ้าซากหมูที่คาบไปในป่าอ้อยหลังบ้านเพื่อรอเวลากลับมากินเหยื่อที่เหลือให้หมด รวมถึงอาจจ้องเล่นงานสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอย่างควายที่เลี้ยงไว้ใกล้เคียง
ด้าน นายราชภูมิ ขุนเมือง อายุ 30 ปี เจ้าของควายในหมู่บ้าน แสดงความกังวลว่าเสืออาจจะย้อนกลับมาล่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอีกเนื่องจากคอกควายของตนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ ตอนนี้ต้องมานอนเฝ้าควายและจุดไฟสร้างแสงสว่างไว้ตลอดคืนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
ขณะที่ นายธีรวุฒิ ดวงศรี อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ม.5 บ้านตากฟ้า ต.ปางตาไง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ซึ่งพาผู้สื่อข่าวขี่รถจักรยานยนต์ลัดเลาะไปตามหมู่บ้านเพื่อดูเส้นทางการเดินไปและกลับของเสือโคร่งตัวนี้ จากที่เจ้าของคอกหมูป่าเห็น และรอยเท้าจำนวนมากในหมู่บ้านที่สำรวจกันมา 4 วัน เสือโคร่งตัวดังกล่าวน่าจะมีความยาวเกือบ 2 เมตร ความสูง 1 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่อันตรายหากเข้ามาทำร้ายสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้หรือกัดคนก็คงน่าห่วงอยู่ไม่น้อย เพราะหลังจากนั้นก็เกิดเหตุที่เล้าหมูห่างจากจุดที่พบรอยเท้าเสือจำนวนมากประมาณ 2 กิโลเมตร และก็ไม่ห่างจากบ้านประชาชนมากที่มีการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ไว้
นายปัณญา ประดาพล นายก อบต.ปางตาไว เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ลงพื้นที่วางกำลังสายตรวจรอบหมู่บ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านระมัดระวังอย่าออกจากบ้านยามวิกาลเพียงลำพัง
ทั้งนี้ จากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเสือโคร่งตัวนี้อาจเป็นเสือรุ่นใหม่ที่พยายามขยายอาณาเขตการหากินออกมานอกเขตป่าอุทยานฯ และยังไม่ได้มีการสำรวจ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดดักถ่าย และส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าวิเคราะห์รอยเท้าเพื่อระบุอัตลักษณ์และประเมินพฤติกรรม วางแผนผลักดันเสือกลับเข้าสู่ป่าลึกโดยเร็วที่สุด