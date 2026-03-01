ภาคเอกชนเมืองอุบลฯ ห่วงทหารไม่มีน้ำใช้ช่วงแล้ง ขนถังน้ำมอบถึงแนวหน้า

อุบลราชธานี-ภาคเอชนจ.อุบลราชธานี ห่วงทหารตั้งฐานปฏิบัติการรักษาอธิปไตยไทย ขาดแคลนน้ำใช้ นำถังบรรจุน้ำขนาดกว่า 9,000 ลิตร มอบให้ฐานปฏิบัติการพื้นที่อ.น้ำยืน ให้มีน้ำใช้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง
วันนี้ ( 1 มี.ค.) ที่ฐานปฏิบัติการของทหารชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ภาคเอกชนน้ำถังบรรจุน้ำใช้ขนาดใบละ 1,000 ลิตร จำนวน 9 ใบ มอบให้กับทหารที่ประจำอยู่ตามฐานปฏิบัติการชายแดน ซึ่งไทยสถาปนาหลังยึดพื้นที่มาได้ จะได้มีน้ำใช้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งตามฐานปฏิบัติการเริ่มขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะตามแนวเขตติดประเทศกัมพูชาที่อยู่บนพื้นที่สูง ทหารต้องใช้วิธีการลงจากที่ตั้งของฐานปฏิบัติการ เพื่อมาขนน้ำไปใช้อุปโภคบริโภค 1 ครั้ง ต่อการใช้งานได้ 2 วัน ทางภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงรวบรวมเงินจัดซื้อถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 9 ใบ ส่งมอบให้กับทหารที่มีฐานปฏิบัติอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเขตตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้มีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนี้ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วจากการจัดสรรของทางกองทัพ เพื่อไม่ให้ทหารแนวหน้าต้องขาดแคลนน้ำใช้ต่อไป