อากาศร้อนจัด! ชาวบ้านแห่พาลูกหลานเล่นน้ำคลองชลประทาน “ถนนข้าวสุก” คลายร้อนยาวกว่า 3 กม.

อ่างทอง - อากาศร้อนจัด ชาวบ้านแห่พาครอบครัวลงเล่นน้ำคลองชลประทานริม ถนนวิเศษชัยชาญ-โพธิ์ทอง ยาวกว่า 3 กม. คึกคักตลอดแนวถึงหน้า วัดคูมะนาวหวาน จุดเล่นน้ำยอดนิยมของ จังหวัดอ่างทอง คลายร้อน.
วันนี้( 1 มี.ค.) สภาพอากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนจำนวนมากพาบุตรหลานออกมาเล่นน้ำคลายร้อนในคลองชลประทานริม ถนนวิเศษชัยชาญ-โพธิ์ทอง ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดงยาวไปจนถึงหน้า วัดคูมะนาวหวาน รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เด็กและผู้ใหญ่ต่างลงเล่นน้ำ กระโดดน้ำ และพักผ่อนคลายร้อนอย่างสนุกสนาน
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ช่วงนี้อากาศร้อนจัด จึงนิยมพาครอบครัวมาเล่นน้ำบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดยอดนิยมที่ชาวบ้านเรียกว่า “ถนนข้าวสุก” แหล่งเล่นน้ำชื่อดังช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ จังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยทุกปีจะมีประชาชนเดินทางมาพักผ่อนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังคงดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนกันเองเรื่องความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีคนมาใช้พื้นที่จำนวนมาก.