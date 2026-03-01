สั่งปิด “น้ำตกนางครวญ” ไม่มีกำหนด หลังพบโขลง 20 ตัววนพื้นที่ หวั่นอันตรายนักท่องเที่ยว

กาญจนบุรี - หัวหน้า อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ออกประกาศด่วนปิดต่อเนื่องแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญ หลังสถานการณ์ช้างป่า 15–20 ตัวยังไม่คลี่คลาย เน้นความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
วันนี้( 1 มี.ค.) นายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในพื้นที่น้ำตกนางครวญเป็นการชั่วคราว หลังพบสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ยังคงน่ากังวลและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
ประกาศระบุว่า ก่อนหน้านี้อุทยานได้มีคำสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวระหว่างวันที่ 16–28 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากพบช้างป่าประมาณ 15–20 ตัว ออกหากินใกล้พื้นที่ท่องเที่ยวในหมู่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและผลักดันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม หลังครบกำหนดปิดพื้นที่ พบว่าช้างป่ายังคงวนเวียนอยู่บริเวณเดิมและยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ ทางอุทยานจึงพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงประกาศขยายเวลาปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ อุทยานแห่งชาติลำคลองงูจะประกาศแจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบอีกครั้ง.