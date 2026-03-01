รวบหนุ่มสุรินทร์ซุก 3 จีนเถื่อนคาด่านไทรโยค ยึดดอลลาร์แสนกว่าบาท-ไอโฟน 25 เครื่อง

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ ตม.จว.กาญจนบุรี สนธิกำลังตั้งด่านสกัดที่ ไทรโยค รวบหนุ่มสุรินทร์รับจ้างขน 3 ชาวจีนไร้เอกสาร พร้อมยึดไอโฟน 25 เครื่อง เงินดอลลาร์กว่าแสนบาท สารภาพได้ค่าจ้าง 5,000 บาท เตรียมส่งชายแดน.
วันนี้ ( 1 มี.ค.) พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, พ.ต.ต.หญิง ศรีสกุล เธียรประดิษฐ์ สว.ตม.จว.กาญจนบุรี สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ จุดตรวจถาวรไทรโยค ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่ ตชด.136 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค เฝ้าระวังและตรวจค้นรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของกลุ่มจีนเทา ที่จะมุ่งหน้าข้ามชายแดนไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านชายแดนด้านอำเภอ สังขละบุรี อย่างเคร่งครัด
กระทั่งพบรถยนต์โตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา ขับมาจากตัวเมืองกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปชายแดน เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจ พบผู้โดยสารลักษณะคล้ายชาวจีน 3 คน ไม่มีเอกสารแสดงตัว ส่วนคนขับเป็นชายไทยทราบชื่อ นายกนกพล อายุ 28 ปี ชาว สุรินทร์
จากการตรวจค้นภายในรถพบของกลาง โทรศัพท์มือถือ iPhone จำนวน 25 เครื่อง ซุกในกระเป๋าท้ายรถ พร้อมธนบัตร 100 ดอลลาร์สหรัฐ 55 ฉบับ และเงินหยวน 1 ฉบับ รวมมูลค่าประมาณ 181,500 บาท
สอบสวนนายกนกพล รับสารภาพว่า รับงานผ่านแอปพลิเคชันจากชายไทยรายหนึ่ง ให้ไปรับชาวจีนทั้ง 3 คนจากโรงแรมย่านรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปส่งชายแดนสังขละบุรี ค่าจ้าง 5,000 บาท แต่ถูกจับเสียก่อนถึงปลายทาง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” ส่วนชาวจีนทั้ง 3 คน ถูกดำเนินคดีข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจสำคัญ เช่น จุดตรวจน้ำเกริ๊ก และสะพานรันตี พร้อมกำชับกำลังพลเพิ่มความเข้มงวด สกัดการกระทำผิดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบเดินทางของกลุ่มจีนเทา คอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว
รายงานข่าวระบุว่า ภายหลังหลายประเทศโดยเฉพาะ กัมพูชา ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง กลุ่มขบวนการบางส่วนได้ย้ายฐานไปฝั่งตรงข้ามด่าน เจดีย์สามองค์ ในพื้นที่ประเทศ เมียนมา บริเวณเมืองพญาตองซู ลึกเข้าไปหลายสิบกิโลเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด.