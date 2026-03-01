เฒ่า 65 ปี ออกกรีดยางแต่เช้า เจอช้างป่าภูหลวงไล่กระทืบ เสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล

เลย-อีกแล้ว! ชาวบ้านยางเดี่ยวออกไปกรีดยางแต่เช้า ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ผง่ะเจอช้างป่าออกมาหากินในสวนยาง ไล่ทำร้าย หนีไม่ทันถูกช้างกระทืบจนนอนสลบแน่นิ่ง เจ้าหน้าที่รีบนำผู้บาดเจ็บส่งรักษา สุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 มี.ค.) นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง ได้รับแจ้งจากนายเดชา อาระสา ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ว่ามีชาวบ้านบ้านยางเดี่ยว ถูกช้างป่าดักทำร้าย ขณะออกไปกรีดยางช่วงเช้าตรู่ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พร้อมกับเจ้าหน้าที่อำเภอวังสะพุงเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบ ชาวบ้านกำลังมุงดูผู้บาดเจ็บ สักพักมีรถพยาบาลมารับคนเจ็บ ส่งโรงพยาบาลวังสะพุง
จากการสอบถามทราบชื่อผู้บาดเจ็บ คือนายทองดำ พลลา อายุ 65 ปี ชาวบ้านบ้านยางเดี่ยว ม.10 ต.เขาหลวง โดยเวลาประมาณ 06.00 น. นายทองดำ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางไปกรีดยางที่สวนยางพาราของตนเอง บริเวณรอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ขณะที่นายทองดำ กำลังกรีดยางพาราได้ประมาณ 3 แถว มีช้างป่าจำนวน 1 ตัว โผล่ออกมาจากสวนยางพารา เมื่อช้างป่าเห็นนายทองดำ ได้วิ่งไล่เข้าไปทำร้าย นายทองดำผู้บาดเจ็บจึงได้วิ่งหนี แต่พลาดเสียหลักล้มลง คาดว่าน่าจะถูกช้างป่ากระทืบ จนนอนสลบแน่นิ่งอยู่กับพื้น
กระทั่งเวลาประมาณ 07.10 น.ได้มีนายสมภาร จันทร์แสงศรี เพื่อนบ้านบ้านยางเดี่ยวด้วยกัน ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะเดินทางไปหยอดน้ำกรดที่สวนยางพารา ระหว่างทางพบผู้บาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว จึงแจ้งประสานผู้ใหญ่บ้านยางเดี่ยว นำกำลังชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง (หน่วยห้วยแบ่ง) มาช่วยเหลือ และประสานโรงพยาบาลวังสะพุง มารับตัวไปรักษา ต่อมาทราบว่า นายทองดำผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิต