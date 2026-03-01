(คลิป)ตะวันออกกลางระอุ!ราคาทองคำพุ่งชาวปากชมแห่ร่อนหาเศษทองขายทำเงินคึกคัก

เลย- หลังราคาทองคำทุบสถิติบาทละกว่า 78,400 บาทซ้ำมีแนวโน้มเพิ่งสูงขึ้นจากภาวะตึงเครียดสงครามในตะวันออกกลาง ทำเอาบรรยากาศร่อนทองในน้ำโขงที่ ต.ปากชมกลับมาคึกคักอีกครั้ง ชาวบ้านต่างลุ้นให้ได้เศษแร่ทองเยอะๆจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังราคาทองคำกลับมาพุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์อีกรอบ โดยล่าสุดแตะที่ 78,400 บาทต่อบาททองคำ อันเป็นผลมาจากการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลที่มีอเมริกาเป็นกองหนุน ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปากชม จ.เลย แห่พากันลงน้ำโขงร่อนหาแร่ทองคำกันคึกคัก
โดยเฉพาะในช่วงเสาร์-อาทิตย์นี้ ณ บ้านศรีภูธร และบ้านหาดเบี้ยและริมน้ำโขงจุดอื่นๆ ของ ต.ปากชม อ.ปากชม คึกคักเป็นพิเศษ เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลงจนเผยให้เห็นหาดทรายกว้าง ชาวบ้านต่างตื่นแต่เช้าตรู่ออกมาจับจองพื้นที่ร่อนทองกว่า 150 จุด ทั่วแนวหาด 10-20 เมตร มีการร่อนทองเป็นจุดๆ
นางสำรวย แดงผสม ชาวบ้านบ้านศรีภูธร บอกว่า การร่อนทอง เล่นคำ เป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นปู่ย่าตายาย ซึ่งเคยซบเซาลงไปตามกาลเวลา บัดนี้ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เนื่องจากปัจจัยบวก 2 ประการ คือ ราคาทองคำที่พุ่งสูง: มูลค่าทองที่สูงถึงบาทละ 78,400 บาท ทำให้แม้แต่เศษทองเพียงเล็กน้อยก็มีค่ามาก และสภาพน้ำโขงลดลงถึงขั้นแห้งขอด เปิดทางให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งแร่ที่สะสมอยู่ใต้ท้องน้ำได้ง่ายขึ้น
ในช่วงนี้ การร่อนทองต้องอาศัยทั้งทักษะและความเฮง ในช่วงน้ำลดเช่นนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 1,000-1,500 บาทต่อวัน เป็นอย่างต่ำ ขึ้นอยู่กับดวงของคน แต่สำหรับผู้ที่โชคดี "บุญวาสนาส่ง" สามารถร่อนได้เศษทองปริมาณมาก อาจทำเงินได้ถึง วันละหลายพันบาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่สูงมากเมื่อเทียบกับงานรับจ้างทั่วไปในช่วงนี้
เมื่อชาวบ้านร่อนทองคำมาได้แล้ว ก็จะเปลี่ยน"สินแร่" เป็น "เงินสด"ได้อย่างสะดวก โดยจะมีพ่อค้ารถเร่: หรือร้านทองในระแวกนั้น ขับรถมารับซื้อถึงที่ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งสำหรับราคานั้นจะซื้อขายกันตามน้ำหนักเป็นกรัม อ้างอิงจากราคากลางที่พุ่งสูงลิ่วในปัจจุบัน
สำหรับการร่อนทองของชาวบ้านศรีภูธรทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า รุ่นตายาย สืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง สมัยก่อนมีคนลงน้ำโขงร่อนทองเป็นอาชีพจำนวนมาก แต่ระยะหลังเหลือคนที่ลงน้ำโขงร่อนหาเศษทองเป็นล่ำเป็นสันเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวแทบจะนับตัวได้ เพราะร่อนหาเศษทองได้น้อยลงมีไม่มากเหมือนสมัยก่อน
โดยก่อนจ่ายเงินพ่อค้าหรือคนของร้านทองจะจุดไฟเผาหลอมเพื่อแยกทองคำออก ราคาซื้อขายคิดกันเป็นกรัมแล้วแต่ราคาทองในแต่ละวัน