ท่องเที่ยวเกาะกูดโตต่อเนื่องผู้ประกอบการเรือโดยสารเพิ่มเที่ยวรับปิดเทอม

ตราด- ท่องเที่ยวอำเภอเกาะกูด จ.ตราด เติบโตต่อเนื่องผู้ประกอบการเรือโดยสารเพิ่มเที่ยวรับปิดเทอม เผยตัวเลขเฉลี่ย 2 เดือนเเรกปี 69 นักท่องเที่ยวพุ่งวันละ 1, 000 -1,500 คน
วันนี้ (1มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของ อ.เกาะกูด จ.ตราด ซึ่งมี 2 เกาะหลักประกอบด้วย เกาะกูด ต.เกาะกูด และเกาะหมากต.เกาะหมาก ที่มีจุดขายด้านความสวยงามทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหาดทรายสวยงาม และน้ำทะเลใส ว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.69 เป็นต้นมา
นายสุรศักดิ์ ศอกจะบก ผู้บริหารบริษัท เสือดำโก จำกัด บอกว่า การท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) คึกคักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์- อาทิตย์ ทีามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเรือโดยสารมากกว่า 1, 000 คนต่อวัน จนบริษัทฯ ต้องเสริมเที่ยวเรือเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่หนาแน่น
" หากไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดพิเศษ ก็จะไม่มีการเสริมเรือเช่นนี้ แต่เนื่องจากตั้งแต่เดือน ม.ค.เป็นต้นมา นักท่องเที่ยว้พิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเช้าเที่ยว 10.00 น. วันนี้มีผู้โดยสารลงเรือไปแล้วกว่า 70 คน ตามด้วยเที่ยวเที่ยงอีกประมาณ 37 คน และรอบล่าสุดอีก 28 คน ส่วนช่วงบ่ายมีอีกหลายเที่ยว คาดว่าในวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการประมาณ 300-400 คน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของกลุ่มเรือเสือดำโก"
ผู้บริหารบริษัท เสือดำโก ยังบอกอีกว่าแม้ว่าภาพรวมการเติบโตทางการท่องเที่ยวในปี 2569 จะดูน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อย แต่ก็เริ่มเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงเป็นกลุ่มหลักที่นิยมเดินทางมาชมทะเลในช่วงที่มีความสวยงามมากที่สุด
ทั้งนี้นอกจากบริษัท เสือดำโก จะมีเที่ยวเรือให้บริการถึง 4 รอบต่อวัน คือเวลา 10.30 น., 12.00 น., 14.00 น. และรอบสุดท้าย 16.00 น. ก็ยังมีเรือของบริษัทอื่น ๆ เช่น บุญศิริ และ Express ที่ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวเช่นกัน
เช่นเดียวกับ นายอรรถพล กลิ่นทับ ผู้บริหารบริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด ที่เผยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของ จ.ตราด กำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากปีก่อนที่ต้องเจอแรงกดดันจากสถานการณ์ชายแดน
อีกทั้งขณะนี้เข้าสู่ช่วง ปิดเทอมและใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ประกอบกับความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยที่ได้กลับคืนมาแล้ว จึงทำให้ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2568 จนถึงต้นปี 2569 ซึ่งถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารเฉลี่ยที่วันละประมาณ 1,000-1,500 คน ไม่นับรวมผู้ใช้บริการสปีดโป๊ททีืเดินทางมาแบบแพ็คเกจ"
ส่วนแนวโน้มในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.69 คาดว่าจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดของการท่องเที่ยวใน ต.เกาะหมาก และเกาะกูด เพราะจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
ขณะที่ภาครัฐและเอกชน ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านภาพลักษณ์ซึ่ง บริษัทบุญศิริเรือเร็ว ได้เพิ่มเรือโดยสารอีก 1 ลำ และยังเตรียมพร้อมนำออกมาให้บริการอีก 3 ลำ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้วย