สมุทรสงครามเตรียมดัน “ตัวเงินตัวทอง” คืนตลาดน้ำอัมพวา ปลุกเสน่ห์ท่องเที่ยวผสานธรรมชาติ–วิถีชุมชน

สมุทรสงคราม – ตลาดน้ำอัมพวาเตรียมกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเทศบาลตำบลอัมพวาเดินหน้าแนวคิดนำ “ตัวเงินตัวทอง” สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่เคยเป็นสีสันของชุมชน กลับมาเป็นจุดสนใจนักท่องเที่ยว หวังสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่วัฒนธรรมริมคลอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กำลังจะถูกเติมชีวิตชีวาอีกครั้ง ภายใต้แนวคิดของเทศบาลตำบลอัมพวา ที่ต้องการฟื้นภาพจำในอดีต เมื่อครั้งตัวเงินตัวทองขึ้นมากินอาหารบริเวณท่าน้ำ กลายเป็นภาพแปลกตาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
แนวคิดดังกล่าวถูกผลักดันโดย ร.ท.พัชโรดม อุนสุวรรณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา อดีตนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมก่อตั้งตลาดน้ำอัมพวาเมื่อปี 2547 จากตลาดชุมชนเล็ก ๆ สู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับนานาชาติริมคลองอัมพวา
ร.ท.พัชโรดม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ตลาดน้ำอัมพวาเริ่มโด่งดัง มีพ่อค้าหมูรายหนึ่ง คือ นายรัฐยุทธ ญาณโสภานันท์ ซึ่งเปิดเขียงขายหมูสดทุกเช้า มักนำเศษกระดูกหมูที่เหลือโยนให้ตัวเงินตัวทองบริเวณบันไดท่าน้ำกินเป็นประจำ จากจุดเริ่มต้นเพียงหนึ่งตัว เพิ่มจำนวนเป็นถึง 9 ตัวในเวลาต่อมา แต่ละตัวมีขนาดใหญ่และคุ้นชินกับผู้คน
ภาพตัวเงินตัวทองขึ้นมากินอาหารริมท่าน้ำ กลายเป็นภาพชินตาของคนในพื้นที่ และเป็นความตื่นเต้นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่สนใจสัตว์ท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งสามารถพบเห็นได้ใกล้ชิดในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ ตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยว และตัวเงินตัวทองจะมารวมตัวช่วงเช้าตรู่เวลาน้ำลดอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม หลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พ่อค้าหมูเลิกกิจการ เมื่อไม่มีแหล่งอาหาร ตัวเงินตัวทองจึงแยกย้ายกลับสู่ธรรมชาติ
สำหรับตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 การฆ่าหรือทำร้ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากครอบครองซากหรือไข่โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ในเชิงนิเวศ ตัวเงินตัวทองมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรสัตว์น้ำและสัตว์ขนาดเล็ก รวมถึงช่วยกำจัดซากสัตว์ ทำให้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเกิดความสมดุล โดยประชากรในสมุทรสงครามเพิ่มขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
ร.ท.พัชโรดม ระบุว่า แนวคิดไม่ได้มุ่งนำสัตว์จากที่อื่นเข้ามา แต่จะดูแลตัวเงินตัวทองที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติบริเวณตลาดน้ำอัมพวา ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศเดิม พร้อมกำหนดมาตรการความปลอดภัยและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เน้นย้ำการเว้นระยะห่างและไม่รบกวนสัตว์ป่า
หากแผนนี้เดินหน้าได้สำเร็จ อัมพวาอาจกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ผสานเรื่องเล่าท้องถิ่น ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตริมคลองไว้อย่างมีเอกลักษณ์อีกครั้ง ต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ไทยแบบใกล้ชิดธรรมชาติในคราวเดียวกัน.